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سعود المعلا يصدر مرسوماً بإنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين

9/12/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2024، بشأن إنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.

ويهدف المرسوم الأميري، إلى تحقيق الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي، وتوحيد المرجعية القانونية في الإمارة، وتقديم خدمات قانونية وتشريعية للجهات الحكومية المحلية، وتعزيز منظومة قانونية وتشريعية في الإمارة لمواكبة التطور الذي تشهده. كما حدد المرسوم اختصاصات الإدارة القانونية والتشريعية والرقابية إلى جانب الاختصاصات العامة التي نص عليها.

إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم 4 لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين. ونص القرار على أن يكلف المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي للقيام بمهام مدير الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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