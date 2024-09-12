مبادرات الإمارات.. لمسة إنسانية تداوي قلوب العالم

تواصل دولة الإمارات دورها البارز في دعم الجهود العالمية لعلاج ومداواة أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعتبر أحد أبرز أسباب الوفيات حول العالم، من خلال مبادرات واستراتيجيات عدة، وذلك التزاماً منها بنهج راسخ قائم على المشاركة الفاعلة في العمل الإنساني، والمساهمة في استقرار وتمكين المجتمعات، والاهتمام بسلامة وصحة الإنسان.

خطط التوسع

وتتكامل هذه الجهود مع الدعم الجديد الذي قدمته ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم))، بقيمة 220 مليون درهم، لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، للإسهام في تنفيذ خطط التوسع، وتعزيز قدرتها على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية، ليصل إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى نحو 320 مليون درهم، وذلك تحت مظلة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)).

مستشفيات عالمية

وتعمل دولة الإمارات على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الدولية، للمساهمة في الحد من انتشار أمراض القلب، حيث دشنت الدولة مؤخراً، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، برنامج مستشفيات الإمارات العالمية، الذي يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية حول العالم.

ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار مبادرة ((إرث زايد الإنساني))، التي تهدف إلى بناء 10 مستشفيات مخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية المتخصصة للمجتمعات المستفيدة، بدعم مالي يبلغ حوالي 550 مليون درهم.

ويمثل إطلاق ((مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب))، الذي يتم بناؤه حالياً في مدينة سورا كارتا سولو جاوة الوسطى، أولى محطات البرنامج الإماراتي، وسيقدم المستشفى خدمات حيوية إلى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، التي تعد سبباً رئيساً للوفيات في إندونيسيا، في ظل ازدياد أمراض القلب والسكتات الدماغية، وأعباء هذه الأمراض بشكل كبير.

وتبلغ سعة المستشفى 135 سريراً، ويتميز بمنشآت شاملة، تشمل خدمات العيادات الخارجية والداخلية، بغرف علاج متخصصة، وقسم الطوارئ الحديث، ومن المتوقع أن يضع هذا الصرح الطبي معايير جديدة في رعاية القلب.

باكستان

ويقف معهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأمراض القلب في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في باكستان، شاهداً على جهود دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية على المستوى العالمي، حيث تم افتتاحه في عام 2022، ويقع على مساحة بناء تبلغ 121 ألفاً و406 أمتار مربعة، وبتكلفة قدرها 27 مليوناً و304 آلاف دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

ويعتبر المعهد أول معهد تخصصي لعلاج أمراض القلب في إقليم بلوشستان، والأحدث على مستوى جمهورية باكستان الإسلامية، ويعمل كمركز مرجعي لمستشفيات وعيادات الإقليم، في ما يتعلق بتشخيص وعلاج أمراض القلب، وتشخيص مرض السرطان لجميع سكان مناطق ومدن إقليم بلوشستان والأقاليم المجاورة، ما يؤهله لتقديم خدمات علاجية تخصصية متميزة، على يد كوادر طبية وفنية، يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية.

ويخدم المعهد بشكل مباشر وغير مباشر، أكثر من 12 مليون مواطن باكستاني، من سكان إقليم بلوشستان، الذي يبلغ فيه عدد مرضى القلب نحو 70 ألفاً و900 مريض، يتوفى منهم سنوياً أكثر من 1064 شخصاً، بسبب عدم توفر العلاج، حيث تشمل القدرة الاستيعابية للمعهد، تقديم خدمات التشخيص والعلاج لأكثر من 500 مراجع يومياً، و182 ألف مراجع سنوياً، على أيدي كادر طبي يتكون 136 طبيباً واختصاصياً، إضافة إلى طاقم التمريض والفنيين الذين يبلغ عددهم 350 ممرضاً وفنياً.

9.4 ملايين مستفيد

وتولي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، اهتماماً كبيراً، باعتباره أحد مرتكزات عملها، حيث تطلق مبادرات وحملات علاجية ووقائية، وبرامج متنوعة لاحتواء المشكلات الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، ورفع المعاناة عن الأفراد في المناطق الأقل حظاً في أرجاء العالم كافة.

ومدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يد المساعدة عبر هذا المحور، إلى 9.4 ملايين شخص حول العالم في عام 2023، في حين وصل إجمالي حجم إنفاق المؤسسة على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع ضمنه خلال العام الماضي، إلى نحو 209 ملايين درهم، بزيادة بلغت 166.5 مليون درهم عن عام 2022.

وتولي مشاريع ومبادرات هذا المحور اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية الصحية الملحة، وتطوير الآليات الخاصة بها، إلى جانب دعم وتمويل برامج الأبحاث والدارسات والمنح الطبية، وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار كافة الجهود والقدرات لتوفير بيئات صحية مستدامة، وضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.

وفي هذا المحور، حققت مؤسسة الجليلة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منذ إنشائها في عام 2013، إنجازات كبيرة، من خلال برامجها ومشاريعها في مجالات التعليم الطبي والبحث ورعاية المرضى، وتحسين حياة آلاف الأفراد، حيث قدمت المؤسسة منذ انطلاقتها الدعم الطبي والعلاجي لـ 8 آلاف و768 حالة، 30 % منها أطفال يعانون من أمراض مهدِّدة للحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض المزمنة.

مساهمة

وخصصت مبادرة صنّاع الأمل، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ريع حفلها الختامي في دورته الثالثة، لصالح مشروع بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، الذي اختارته المشروع الإنساني العربي، في خطوة تسهم في علاج ملايين المرضى من الفئات الأولى بالرعاية في الوطن العربي.

وشهد الحفل حملة التبرع الأكبر من نوعها على الهواء مباشرة، حيث تعهد عدد من رجال الأعمال والمؤسسات في دولة الإمارات، بالتبرع لمشروع العام الإنساني، ممثلاً في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، بالعاصمة المصرية القاهرة، وبلغ حجم التبرعات في الحفل 44 مليون درهم من رواد الأمل، و44 مليون درهم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ليصبح المجموع 88 مليون درهم.

جراحات القسطرة القلبية

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2023، بإنشاء وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة القلبية، ضمن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، من أجل توفير الخدمات العلاجية المجانية، وجراحات القسطرة القلبية للأطفال والمرضى الأقل حظاً، من مختلف أرجاء الوطن العربي، إلى جانب تدريب أطباء وجراحين في هذا التخصص الطبي الدقيق.

وسيتم تجهيز وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة بشكل كامل، لتوفير الخدمات العلاجية المتقدمة على مدار الساعة، وتقدم خدماتها بالمجان، وستضم أحدث تجهيزات غرف العمليات التي تعتمد على تطبيقات التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية، لإجراء 9000 قسطرة للأطفال والمرضى سنوياً.

مبادرة إنسانية

وتطلق دولة الإمارات العديد من المبادرات الإنسانية والطبية، لتقديم الدعم والرعاية لمرضى القلب في العديد من دول العالم، سواء من خلال توفير الفحوصات المجانية، والجراحات، وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدريب الكوادر المحلية على أحدث التقنيات، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لعلاج أمراض القلب.

ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة ((نبضات))، التي تعد مشروعاً طبياً إنسانياً خيرياً، وتدريبياً ينطلق من إمارة دبي، كحملة علاجية لأمراض التشوهات الخلقية لقلوب الأطفال داخل دولة الإمارات وخارجها، ويأتي تحت رعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وثمرة تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الصحة في دبي.

وحرصاً من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية على تنفيذ عمليات الجراحة والقسطرة العلاجية للأطفال المرضى، الذين يعانون من تشوهات قلبية، قامت المؤسسة من خلال مبادرة ((نبضات))، بعلاج 1027 طفلاً، بتكلفة بلغت نحو 3.7 ملايين درهم في عام 2023.

كما تستضيف دولة الإمارات بشكل دوري مؤتمرات وندوات عالمية حول أمراض القلب، بمشاركة كبار الأطباء والخبراء، لتبادل الخبرات والتجارب، وتقليل معدل الإصابة بأمراض القلب على المستوى العالمي، مع تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.