حاكم رأس الخيمة: حريصون على إشراك دول العالم في مسعانا لتحقيق التنمية المستدامة

عقد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في مقاطعة قوانغدونغ، اجتماعاً مع قادة حكومة بلدية شنجن، وذلك في إطار زيارة سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في حكومة بلدية شنجن، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى القطاعات، وأجرى معهم مناقشات رفيعة المستوى، للتعرف إلى تجارب المدينة التنموية، واستكشاف فرص التجارة والاستثمار المتبادل بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شنجن.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أول من أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز))، ومنطقة لونغهوا في شنجن.

ودعا سموه، خلال اللقاء، المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال في مدينة شنجن، لزيارة إمارة رأس الخيمة، بهدف ترسيخ علاقات التعاون، وتعزيز التفاهم المتبادل.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: ((نمتلك رؤية واضحة للمستقبل، تتلخص في تمكين أبنائنا، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وإشراك دول العالم في مسعانا لتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن كل الإيمان أنه من خلال تعزيز التعاون بين إمارة رأس الخيمة، ومختلف المدن الصينية، يمكننا صياغة مشهد استثماري جديد، يتصف بالنمو والشمول والاستدامة والعالمية)).

لقاء

من جهة أخرى، التقى سموه عدداً من قيادات الأعمال، ومسؤولي كبريات الشركات الصينية الرائدة.

وبحث سموه خلال لقاءاته، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المتنامية مع الصين، وتبادل معهم الأحاديث حول الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة، لنمو وازدهار الأعمال في شتى المجالات.

وتطرق سموه خلال لقاءاته مع قيادات الشركات الصينية، إلى عمق العلاقات التجارية التاريخية بين إمارة رأس الخيمة، وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعود إلى عهد أسرة يوان الصينية في القرنين الـ 13 والـ 14، منوهاً سموه بمسيرة النمو المتواصلة في الإمارة بشتى القطاعات، خلال الأعوام الأخيرة.

كما تحدث سموه عن رؤيته الثاقبة لصناعة بيئة اقتصادية مستدامة في الإمارة، ترتكز على أهمية تعزيز الاستثمار الاستراتيجي، مع الحفاظ على التراث الثقافي الفريد للإمارة، لضمان رخاء وازدهار جميع أبنائها.

والتقى سموه كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في كل من شركة هواوي، وشركة تشييد السكك الحديدية الصينية، وشركة الصين للطرق والجسور، ومجموعة شنجن كابيتال كوربوريشن، ومجموعة كاثي كابيتال، و((دي جي دوت كوم))، و((شيامن إيرلاينز))، و((كينغ لونغ)) لصناعة الحافلات، و((نيكسبيريا)) لصناعة أشباه الموصلات، وجيانهوا لمواد البناء، و((هيتيرا)) للاتصالات.

وأكد سموه، خلال اللقاءات، أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وصياغة مشهد استثماري جديد، يتصف بالنمو والشمول والاستدامة، ويضمن الازدهار للجانبين.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز))، و((موانئ رأس الخيمة))، مع كل من شركتي، تي إتش آي القابضة للإدارة، وجيانهوا لمواد البناء.

زيارة

وزار سموه عدداً من المواقع التاريخية والثقافية، في مدينتي شيامن، ودنغقوان.

وشملت المواقع والمعالم التي زارها سموه، جزيرة قولانغيو، في مدينة شيامن، بمقاطعة فوجيان، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ((اليونيسكو))، والتي تشتهر باحتوائها على متحف البيانو الوحيد في الصين، وبكونها كانت مقراً للمقيمين الغربيين قديماً.

كما زار سموه مدينة دونغقوان، بمقاطعة قوانغدونغ، حيث تعرف إلى تاريخها وثقافتها واقتصادها، من خلال تجوله في ((مركز معارض دونغقوان))، ومتحف ((العود))، الذي يعرض أنواعاً مختلفة من ((العود)) ذي الرائحة العطرية المميزة، وتشتهر المدينة بزراعة تلك الأشجار منذ قرون.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن التاريخ والثقافة ركيزتان أساسيتان لفهم ماضي وحاضر ومستقبل الشعوب والأمم، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات عموماً، وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، بجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد لقرون.