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سيف بن زايد ووزير الداخلية الفلبيني يبحثان تعزيز العلاقات في المجالات الشرطية والأمنية

9/12/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي بجمهورية الفلبين الصديقة.

أمن

وبحث سموه والضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصالح الدولتين، كما تناول اللقاء أهمية تسخير التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ومكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار للشعوب والمجتمعات.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو الوزير، والعميد سعيد علي لوتاه، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، والعميد سعود مصبح الساعدي، مدير عام العلاقات والمراسم، والعميد سعيد توير السويدي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية ومدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعميد خالد الشامسي، مدير خفر السواحل بالحرس الوطني، والمقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية.

ومن الجانب الفلبيني، ألفونسو فيرديناند فير، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، واللواء رويل إس ريفيرا، قائد عام إدارة السجون والعقوبات، واللواء بورتيا مانالاد، رئيس مركز حماية المرأة والطفل بالشرطة الوطنية الفلبينية.

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