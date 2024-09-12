بحث تعزيز التعاون بين «البيان» وجامعة «حمدان الذكية»

بحثت حمدان بن محمد الذكية مع صحيفة ((البيان)) آفاق التعاون المشترك وتوسيع مجالاته والقضايا محط اهتمام الطرفين وبناء القدرات، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتطوير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الصحيفة لمقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، حيث استقبل الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وفد الصحيفة يترأسه حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة ((البيان))، وأكد عمق العلاقة التي تربط الجامعة بالمؤسسات المجتمعية في مختلف المجالات لاسيما الإعلامية.

وبدأ الاجتماع بجلسة تمهيدية استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون المشترك، كما استعرضت الجامعة نبذة عن استراتيجيتها الجديدة، واتفق الطرفان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتعزيز وتطوير العلاقة التي تربط الصحيفة بالجامعة، كما سلطت الزيارة الضوء على تبادل المعارف، بما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في المجالين الإعلامي والأكاديمي.

ومن ناحيته ثمن وفد الصحيفة جهود ((جامعة حمدان الذكية)) ودورها البارز والمميز في المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الزيارة تجسد التزام الصحيفة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الابتكار، وتشجع النمو ضمن القطاعات الرئيسة في دبي.

وأكد الوفد سعي الصحيفة إلى تعميق هذه الشراكات انسجاماً مع قناعاتها بالعلاقات التكاملية بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأكاديمية، لاسيما جامعة حمدان الذكية التي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي، من خلال تبنيها التعليم الذكي القائم على قيادة الابتكار من أجل هندسة مستقبل التعليم بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات.

بدوره ثمن الدكتور منصور العور زيارة وفد الصحيفة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز وتدعيم أواصر التعاون المشترك بما يسهم في خدمة الأفراد والمؤسسات والمجتمع، كما أكد استعداد الجامعة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف الطرفين.

وقال: إن جامعة حمدان بن محمد الذكية تلتزم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البحث العلمي، وتأكيد أهمية التكامل بين المعارف الأكاديمية ومستجدات التقنية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الكفيلة بإكساب أجيال المستقبل المهارات والخبرات اللازمة لدفع عجلة التطور والازدهار في الإمارة.