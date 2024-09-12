Friday, 13 September 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


والله.. كفو عليهم رجال الداخلية

9/12/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالأمس‭ ‬تداول‭ ‬الناس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لشاب‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‮»‬‭ ‬ممسكا‭ ‬‮«‬خرطوم‭ ‬البترول‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات،‭ ‬وهو‭ ‬يوعد‭ ‬ويهدد،‭ ‬ويعرض‭ ‬حياته‭ ‬والآخرين‭ ‬للخطر،‭ ‬وخلال‭ ‬عملية‭ ‬تهدئته‭ ‬والتفاوض‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن،‭ ‬قام‭ ‬شرطي‭ ‬بتقييد‭ ‬حركته‭ ‬وتكبيله‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه،‭ ‬وإنقاذ‭ ‬حياته‭ ‬والآخرين‭.. ‬ولنا‭ ‬أن‭ ‬نتصور‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬لولا‭ ‬فدائية‭ ‬رجل‭ ‬الشرطة،‭ ‬وجاهزية‭ ‬ويقظة‭ ‬وذكاء‭ ‬الفريق‭ ‬الأمني‭.‬

ولربما‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬تدعونا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقترح‭ ‬برمجة‭ ‬محطات‭ ‬البترول‭ ‬للقطع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المباشر،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬الأمنية‭ ‬والصور‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فقد‭ ‬تابع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬كيف‭ ‬تمكنت‭ ‬دوريات‭ ‬النجدة‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬شخصين،‭ ‬بعد‭ ‬تعطل‭ ‬جهاز‭ ‬مثبت‭ ‬السرعة‭ ‬والسيارة‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬فائقة،‭ ‬بلغت‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬مشكورا‭ ‬وفي‭ ‬بادرة‭ ‬حضارية‭ ‬إدارية‭ ‬راقية‭ ‬للمسؤول‭ ‬المتميز،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بتكريم‭ ‬الفريق‭ ‬الأمني،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬جاهزية‭ ‬وكفاءة‭ ‬وسرعة‭ ‬التحرك‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بالشجاعة‭ ‬والمهنية،‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الوزارة‭ ‬ورجالها‭ ‬المخلصون‭.‬

ومع‭ ‬مرور‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬شهد‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬حجم‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬السير‭ ‬وانسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والطرقات،‭ ‬وحتى‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية،‭ ‬وسرعة‭ ‬التجاوب‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الملاحظات،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬أو‭ ‬دراسية‭ ‬وغيرها‭.‬

هذا‭ ‬عمل‭ ‬تشكر‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانسيابية‭ ‬المرورية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬‮«‬معظم‮»‬‭ ‬سواق‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين،‭ ‬الذين‭ ‬التزموا‭ ‬بالإرشادات،‭ ‬واتبعوا‭ ‬التوجيهات،‭ ‬وتعاونوا‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والمرور،‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحراس‭ ‬المدارس‭.‬

ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الأيام‭ ‬سيشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التجاوب‭ ‬و«التعود‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬ومعرفة‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬لتفادي‭ ‬الازدحامات‭ ‬والتقليل‭ ‬منها‭.

في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يسجل‭ ‬رجال‭ ‬الداخلية‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬أمنية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬ترسخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬الناس‭ ‬وممتلكات‭ ‬الوطن،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مازلت‭ ‬أذكر‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬السنوات،‭ ‬وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تفضل‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬رفيعة،‭ ‬جسدت‭ ‬فاعلية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وسر‭ ‬استدامة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لعل‭ ‬تراجع‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة،‭ ‬اليوم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬مكافحتها،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعقدة،‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬وعلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬رجال‭ ‬صدقوا‭ ‬ما‭ ‬عاهدوا‭ ‬الله‭ ‬عليه،‭ ‬ووضعوا‭ ‬ولاءهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وساما‭ ‬على‭ ‬صدورهم‭ ‬وعقيدة‭ ‬في‭ ‬قلوبهم،‭ ‬وضحوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬لينعم‭ ‬الجميع‭ ‬بالأمان‭ ‬والطمأنينة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التزام‭ ‬المواطنين‭ ‬الشرفاء،‭ ‬بمسؤولياتهم‭ ‬تجاه‭ ‬وطنهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬البناءة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وصون‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

بالأمس‭ ‬استوقفني‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬معلقا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬حادثة‭ ‬محطة‭ ‬البترول،‭ ‬والأسبوع‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬والله‭.. ‬كفو‭ ‬عليهم‭ ‬رجال‭ ‬الداخلية‮»‬‭.. ‬وأتصور‭ ‬أنها‭ ‬عبارة‭ ‬تعكس‭ ‬حجم‭ ‬ومقدار‭ ‬امتنان‭ ‬وتقدير‭ ‬الناس‭ ‬للرجال‭ ‬البواسل‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭.‬

MENAFN12092024000055011008ID1108668935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث