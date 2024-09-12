ما علاقة دهون البطن بالألم المزمن في أنحاء الجسم؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الإندبندنت‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البطن،‭ ‬وحول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الكبد‭ ‬والبنكرياس،‭ ‬كان‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالألم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬الجسم،‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬النساء‭.‬

وفحصت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬غرب‭ ‬أستراليا،‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ (‬51‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ومتوسط‭ ‬أعمارهم‭ ‬55‭ ‬عاماً‭. ‬

وخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬جميعاً‭ ‬لفحوصات‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬لبطنهم‭ ‬لقياس‭ ‬كمية‭ ‬الدهون‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬البطن‭ ‬والأعضاء‭ ‬الموجودة‭ ‬بها‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬الحشوية‭. ‬وتم‭ ‬فحص‭ ‬كمية‭ ‬الدهون‭ ‬الموجودة‭ ‬أسفل‭ ‬الجلد،‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭.‬

وسأل‭ ‬الباحثون‭ ‬الأشخاص‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬أو‭ ‬الكتف‭ ‬أو‭ ‬الظهر‭ ‬أو‭ ‬الورك‭ ‬أو‭ ‬الركبة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وكشفت‭ ‬النتائج‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬الدهون‭ ‬حول‭ ‬الخصر‭ ‬زادت‭ ‬فرص‭ ‬إبلاغ‭ ‬الأشخاص‭ ‬عن‭ ‬الألم‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬يعانين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الاختلافات‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الدهون‭ ‬والهرمونات‭.‬

واقترح‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بزيادة‭ ‬الالتهاب،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬معاناة‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الألم‭.‬

وبحسب‭ ‬الباحثين‭ ‬فإن‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬معالجة‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬الكبير‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬هذا‭ ‬الألم‭.‬