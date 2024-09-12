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مراهق بريطاني يقتل مسنا بعد نصف ساعة من الإفراج عنه!

9/12/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قتل‭ ‬مراهق‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬المسن‭ ‬باتريك‭ ‬كولكوهون،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬70‭ ‬عامًا،‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بمنطقة‭ ‬غلاسكو‭ ‬غوفانهيل‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليجراف‭ ‬‮«‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬اعتدى‭ ‬المراهق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬نادين‭ ‬محمد،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬65‭ ‬عامًا،‭ ‬باستخدام‭ ‬سكين‭ ‬خلال‭ ‬مشادة‭ ‬في‭ ‬متجره‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬المراهق‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬محمد،‭ ‬ثم‭ ‬أفرجت‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬تعهده‭ ‬بالحضور‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬شريف‭ ‬غلاسكو‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2024‭. ‬وعقب‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬قفز‭ ‬المراهق‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬والدته‭ ‬بعد‭ ‬شجار‭ ‬بينهما‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬غادر‭ ‬كولكوهون‭ ‬حانة‭ ‬محلية‭ ‬تُدعى‭ ‬‮«‬مقهى‭ ‬كوينز‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مطعم‭ ‬للوجبات‭ ‬الجاهزة‭. ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬42‭ ‬مساءً،‭ ‬شوهد‭ ‬كولكوهون‭ ‬واقفًا‭ ‬خلف‭ ‬سيارة‭ ‬مستأجرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬والد‭ ‬المراهق‭. ‬سجلت‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬المراهق‭ ‬وهو‭ ‬يتهم‭ ‬كولكوهون‭ ‬بالتبول‭ ‬على‭ ‬السيارة،‭ ‬ثم‭ ‬اعتدى‭ ‬عليه‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬أنجيلا‭ ‬جراي‭: ‬‮«‬شاهدنا‭ ‬المراهق‭ ‬وهو‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬كولكوهون،‭ ‬ويضربه‭ ‬على‭ ‬رأسه‮»‬‭. ‬وأدت‭ ‬الضربة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬كولكوهون‭ ‬بجروح‭ ‬قاتلة،‭ ‬شملت‭ ‬نزيفًا‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬وكسورًا‭ ‬في‭ ‬الجمجمة،‭ ‬وكدمات‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تناول‭ ‬كولكوهون‭ ‬للكحول‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬قد‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬إصاباته‭.‬

وعُثر‭ ‬على‭ ‬كولكوهون،‭ ‬وهو‭ ‬يتلقى‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬والد‭ ‬المراهق‭ ‬ينقل‭ ‬السيارة‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭.‬

ومثل‭ ‬المراهق‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬غلاسكو،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬غير‭ ‬العمد،‭ ‬المعادل‭ ‬للقتل‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭. ‬ويُحتجز‭ ‬المراهق‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬تأمين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬إدنبرة‭.‬

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