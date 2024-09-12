الأربعاء 18 سبتمبر.. البدر العملاق مخسوف بنسبة 2.5% في سماء البحرين ويعقبه كسوف للشمس لا يشاهد في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

ويحدث‭ ‬هذا‭ ‬الخسوف‭ ‬بعد‭ ‬موعد‭ ‬اقتراب‭ ‬القمر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ (‬الحضيض‭) ‬بحوالي‭ ‬0.4‭ ‬يوم،‭ ‬وسيكون‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬الحوت،‭ ‬وستكون‭ ‬مدة‭ ‬هذا‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬63‭.‬7‭ ‬دقيقة‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬مواعيد‭ ‬مراحل‭ ‬الخسوف‭ ‬الكلي‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭:‬

بداية‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬12‭ ‬صباحا‭ (‬ارتفاع‭ ‬2‭.‬4‭ ‬ ° ،‭ ‬واتجاه‭ ‬256‭ ‬ ° ‭).‬

ذروة‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬05‭:‬18‭ ‬صباحا‭ (‬ارتفاع‭ ‬1‭.‬4‭ ‬ ° ،‭ ‬واتجاه‭ ‬265‭ ‬ ° ‭)‬،‭ ‬أقصى‭ ‬خسوف‭ ‬مشاهد‭ ‬هو‭ ‬2‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭.‬

نهاية‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬05:27‭ ‬صباحا‭ (‬ارتفاع‭ -‬0‭.‬2‭ ‬ ° ‭ ‬أسفل‭ ‬الأفق،‭ ‬واتجاه‭ ‬266‭ ‬ ° ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬موعد‭ ‬غروب‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬‮

‬

وعليه،‭ ‬تكون‭ ‬صلاة‭ ‬الخسوف‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬12‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬27‭ ‬صباحا،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬دخول‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬الظل‭ (‬يتغير‭ ‬لونه‭ ‬فقط‭) ‬وإنما‭ ‬تؤدى‭ ‬الصلاة‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬منقوصا‭.‬

وسيعقب‭ ‬ذلك‭ ‬كسوف‭ ‬حلقي‭ ‬للشمس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1446‭ ‬هـ،‭ ‬وهو‭ ‬كسوف‭ ‬حلقي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬و‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهو‭ ‬مشاهدة‭ ‬لولادة‭ ‬شهر‭ ‬ربيع‭ ‬الآخر‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬كسوف‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬م‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأخير،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وأفضلها‭ ‬مشاهدة‭ ‬جنوب‭ ‬الأرجنتين‭.‬

شكل‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬م‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1446هـ،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية

القمر‭ ‬منقوصا،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬18‭ ‬صباحا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ (‬اللون‭ ‬الأحمر‭) ‬قبيل‭ ‬غروب‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬27‭ ‬صباحا‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬م‭ (‬15‭ ‬ربيع‭ ‬الأول‭ ‬1446هـ‭) ‬سيكون‭ ‬البدر‭ ‬عملاقاً‭ ‬‮«‬بدر‭ ‬البدور‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬34‭ ‬صباحا‭ ‬،‭ ‬وسيكون،‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬أكبر‭ ‬حجما‭ ( ‬بنسبة‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬البدر‭ ‬المعتاد‭)‬،‭

‬وأكثر‭ ‬لمعانا‭ ( ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬البدر‭ ‬المعتاد‭) ‬لأنه‭ ‬سيكون‭ ‬قبل‭ ‬طور‭ ‬الإبدار‭ ‬التام‭ (‬مضاء‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭.‬8‭ ‬ ‭%‬ ‭ )‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ (‬357 ‭,‬ 286‭ ‬كم‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬أقرب‭ ‬مسافة‭ ‬للقمر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬كانت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬مارس‭ (‬29‭ ‬شعبان‭ ‬1445هـ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬القمر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬356 ‭,‬ 895‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬04‭ ‬صباحا،‭ ‬وكان‭ ‬متزامناً‭ ‬مع‭ ‬موعد‭ ‬اقتران‭ ‬القمر‭ ‬بالشمس‭ (‬هلال‭ ‬رمضان‭ ‬الوليد‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬هلال‭ ‬رمضان‭ ‬1445‭ ‬عملاقا‭!‬

نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الفلكية‭ ‬البحرينية