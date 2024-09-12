الأربعاء 18 سبتمبر.. البدر العملاق مخسوف بنسبة 2.5% في سماء البحرين ويعقبه كسوف للشمس لا يشاهد في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يقع بإذن الله تعالي خسوف ظلي جزئي للقمر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 م الموافق 15 ربيع الأول 1446 هـ، وذروته على الكرة الأرضية في الساعة 5:45 صباحا، ولن يتسنى للراصدين في البحرين مشاهدة هذه الذروة، وإنما سيشاهد وسطحه منقوصا أو محجوبا بنسبة 8.7
% فقط.
ويحدث هذا الخسوف بعد موعد اقتراب القمر من الأرض (الحضيض) بحوالي 0.4 يوم، وسيكون القمر في برج الحوت، وستكون مدة هذا الخسوف الجزئي على الكرة الأرضية 63.7 دقيقة. وفيما يلي مواعيد مراحل الخسوف الكلي في سماء مملكة البحرين:
بداية الخسوف الجزئي في الساعة 5:12 صباحا (ارتفاع 2.4 ° ، واتجاه 256 ° ).
ذروة الخسوف الجزئي في الساعة 05:18 صباحا (ارتفاع 1.4 ° ، واتجاه 265 ° )، أقصى خسوف مشاهد هو 2.5 % فقط.
نهاية الخسوف الجزئي في الساعة 05:27 صباحا (ارتفاع -0.2 ° أسفل الأفق، واتجاه 266 ° )، وهو موعد غروب القمر في البحرين في هذا اليوم.
وعليه، تكون صلاة الخسوف من الساعة 5:12 صباحا إلى الساعة 5:27 صباحا، وليس من بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل (يتغير لونه فقط) وإنما تؤدى الصلاة عندما يرى منقوصا.
وسيعقب ذلك كسوف حلقي للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446 هـ، وهو كسوف حلقي يقع في جنوب المحيط الهادي، ما بين أستراليا و أمريكا الجنوبية، وهو مشاهدة لولادة شهر ربيع الآخر وهو ثاني كسوف يقع في عام 2024 م ، وهو الأخير، ولا يشاهد في سماء مملكة البحرين وكل دول الخليج العربي ودول العالم ما عدا جزءا من أمريكا الجنوبية، وأفضلها مشاهدة جنوب الأرجنتين.
شكل الخسوف الجزئي في سماء البحرين يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 م الموافق 15 ربيع الأول 1446هـ، حيث يمكن رؤية
القمر منقوصا، عند الساعة 5:18 صباحا بنسبة 2.5 % فقط (اللون الأحمر) قبيل غروب القمر في الساعة 5:27 صباحا.
وفي يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 م (15 ربيع الأول 1446هـ) سيكون البدر عملاقاً «بدر البدور» في الساعة 5:34 صباحا ، وسيكون، بإذن الله، أكبر حجما ( بنسبة 8 % عن البدر المعتاد)،
وأكثر لمعانا ( بنسبة 15 % عن البدر المعتاد) لأنه سيكون قبل طور الإبدار التام (مضاء بنسبة 99.8 % )، وفي الوقت نفسه قريبا من الأرض (357 , 286 كم)، علما بأن أقرب مسافة للقمر من الأرض في هذا العام 2024 كانت يوم الأحد 10 مارس (29 شعبان 1445هـ)، حيث كان القمر على بعد 356 , 895 كم في الساعة 7:04 صباحا، وكان متزامناً مع موعد اقتران القمر بالشمس (هلال رمضان الوليد)، أي كان هلال رمضان 1445 عملاقا!
نائب رئيس الجمعية الفلكية البحرينية
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