دروس الرياضيات مسابقات حماسية في ابتدائية صلاح الدين الأيوبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ضمن الأفكار التطويرية المتجددة بمدارسنا الحكومية، حوّلت مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية للبنين جزءا من دروس الرياضيات إلى أنشطة ومسابقات حماسية تعتمد بشكل كبير على التطبيقات الرقمية، وذلك بهدف اجتذاب الطلاب لهذه المادة الأساسية المهمة عبر دمجها بالترفيه واللعب.
وقالت مديرة المدرسة الأستاذة نورة عيسى الشامسي إن هذا التوجه قد شمل تنظيم فعاليات قبل الطابور الصباحي، لفائدة جميع الطلاب، لتحفيزهم على اكتساب مهارات الحساب في أجواء تنافسية محفزة، وتكريم أصحاب الإجابات الصحيحة بجوائز فورية.
أما معلمة الرياضيات الأستاذة زينب حسن، فقد أكدت أن هذه الجهود تهدف إلى جعل هذه المادة من المواد القريبة والمحببة للطلبة، باستخدام أساليب تتناسب مع مرحلتهم العمرية، يتم تنفيذها داخل الصفوف وخارجها في أجواء غير تقليدية، بما يسهم في رفع مستوى إنجازهم وتطوير تحصيلهم الدراسي.
وعبّر الطالب عبدالرحمن محمد من الصف الرابع عن سعادته بالهدايا التي حصل عليها بعد أن نجح في حل جميع المسائل المتعلقة بالحساب بشكل صحيح، وقال إنه أصبح حريصاً على مذاكرة دروس المادة استعداداً لهذه المنافسات.
MENAFN12092024000055011008ID1108668930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.