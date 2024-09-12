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دروس الرياضيات مسابقات حماسية في ابتدائية صلاح الدين الأيوبي

9/12/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬الأفكار‭ ‬التطويرية‭ ‬المتجددة‭ ‬بمدارسنا‭ ‬الحكومية،‭ ‬حوّلت‭ ‬مدرسة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الأيوبي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬الرياضيات‭ ‬إلى‭ ‬أنشطة‭ ‬ومسابقات‭ ‬حماسية‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬اجتذاب‭ ‬الطلاب‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬الأساسية‭ ‬المهمة‭ ‬عبر‭ ‬دمجها‭ ‬بالترفيه‭ ‬واللعب‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نورة‭ ‬عيسى‭ ‬الشامسي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬قد‭ ‬شمل‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬قبل‭ ‬الطابور‭ ‬الصباحي،‭ ‬لفائدة‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب،‭ ‬لتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬محفزة،‭ ‬وتكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬الإجابات‭ ‬الصحيحة‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭.‬

أما‭ ‬معلمة‭ ‬الرياضيات‭ ‬الأستاذة‭ ‬زينب‭ ‬حسن،‭ ‬فقد‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القريبة‭ ‬والمحببة‭ ‬للطلبة،‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مرحلتهم‭ ‬العمرية،‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬داخل‭ ‬الصفوف‭ ‬وخارجها‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬غير‭ ‬تقليدية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬إنجازهم‭ ‬وتطوير‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الدراسي‭.‬

وعبّر‭ ‬الطالب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالهدايا‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحساب‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬أصبح‭ ‬حريصاً‭ ‬على‭ ‬مذاكرة‭ ‬دروس‭ ‬المادة‭ ‬استعداداً‭ ‬لهذه‭ ‬المنافسات‭.‬

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