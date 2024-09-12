فاطمة فتيل.. أول بحرينية ستاند آب كوميدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

فاطمة‭ ‬فتيل‭ ‬صيدلانية‭ ‬واختصاصية‭ ‬تدريب‭ ‬سلامة‭ ‬مهنية‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬بالكوميديا‭ ‬بتاتا‭. ‬هي‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تقدم‭ ‬عروض‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭. ‬

فاطمة‭ ‬أيضا‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬اضحك‭ ‬لا‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬نادٍ‭ ‬بحريني‭ ‬لستاند‭ ‬أب‭ ‬كوميدي‭ ‬ناطق‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬يقدم‭ ‬عروضا‭ ‬كوميدية‭ ‬ترفيهية‭ ‬تضحك‭ ‬الجمهور‭. ‬ويتراوح‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاليين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭-‬12‭ ‬فردا‭.‬

والستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الكوميديا،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬حيّ‭ ‬يلقي‭ ‬النكات‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‭ ‬بصورة‭ ‬ساخرة‭ ‬ومضحكة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتفاعل‭ ‬المؤدي‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬ويشركهم‭ ‬في‭ ‬أدائه‭. ‬ظهر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكوميديا‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وتقول‭ ‬فاطمة‭: ‬‮«‬دخلت‭ ‬المجال‭ ‬بالصدفة‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬الرد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بطريقة‭ ‬كوميدية‭ ‬فأصر‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬انضمامي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ (‬أضحك‭ ‬لا‭)‬‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬فاطمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الكوميدية‭ ‬سكتشات‭ ‬ساخرة‭ ‬ترتبط‭ ‬بالمشاكل‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬برفقة‭ ‬ابنتها‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلتها‭. ‬تارةً‭ ‬تقف‭ ‬ضد‭ ‬فتيات‭ ‬الأجيال‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬وتارةً‭ ‬تقف‭ ‬معهم،‭ ‬فتختار‭ ‬مواضيع‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التغالي‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬ومشاكل‭ ‬الزواج‭ ‬والأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬لتربية‭ ‬الأطفال‭. ‬وبعيد‭ ‬انضمامها‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬أضحك‭ ‬لا‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬قدمت‭ ‬فتيل‭ ‬6‭ ‬عروض‭ ‬كوميدية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬عفوية‭ ‬تسقطها‭ ‬على‭ ‬عروضها‭ ‬الخاصة‭. ‬وتختار‭ ‬اللهجة‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأقرب‭ ‬اليها‭ ‬لإيصال‭ ‬الرسالة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬هو‭ ‬الاتصال‭ ‬بالواقع،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬المصطلحات‭ ‬القديمة‭ ‬غير‭ ‬المتداولة‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الحديثة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعريفهم‭ ‬بها‭. ‬

وتبين‭ ‬فاطمة‭ ‬أن‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬تجاهها‭ ‬كأول‭ ‬بحرينية‭ ‬محجبة‭ ‬تقدم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬تتأرجح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسلبية،‭ ‬إذ‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬انتقادات‭ ‬تتعرض‭ ‬للشكل‭ ‬والشخصية‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬قد‭ ‬يراها‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للطرح‭. ‬

وتسعى‭ ‬فاطمة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البحرينيين‭ ‬دمهم‭ ‬خفيف‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الخليجية‭. ‬