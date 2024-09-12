Friday, 13 September 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فاطمة فتيل.. أول بحرينية ستاند آب كوميدي

9/12/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

فاطمة‭ ‬فتيل‭ ‬صيدلانية‭ ‬واختصاصية‭ ‬تدريب‭ ‬سلامة‭ ‬مهنية‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬بالكوميديا‭ ‬بتاتا‭. ‬هي‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تقدم‭ ‬عروض‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭. ‬

فاطمة‭ ‬أيضا‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬اضحك‭ ‬لا‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬نادٍ‭ ‬بحريني‭ ‬لستاند‭ ‬أب‭ ‬كوميدي‭ ‬ناطق‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬يقدم‭ ‬عروضا‭ ‬كوميدية‭ ‬ترفيهية‭ ‬تضحك‭ ‬الجمهور‭. ‬ويتراوح‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاليين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭-‬12‭ ‬فردا‭.‬

والستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الكوميديا،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬حيّ‭ ‬يلقي‭ ‬النكات‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‭ ‬بصورة‭ ‬ساخرة‭ ‬ومضحكة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتفاعل‭ ‬المؤدي‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬ويشركهم‭ ‬في‭ ‬أدائه‭. ‬ظهر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكوميديا‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وتقول‭ ‬فاطمة‭: ‬‮«‬دخلت‭ ‬المجال‭ ‬بالصدفة‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬الرد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بطريقة‭ ‬كوميدية‭ ‬فأصر‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬انضمامي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ (‬أضحك‭ ‬لا‭)‬‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬فاطمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الكوميدية‭ ‬سكتشات‭ ‬ساخرة‭ ‬ترتبط‭ ‬بالمشاكل‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬برفقة‭ ‬ابنتها‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلتها‭. ‬تارةً‭ ‬تقف‭ ‬ضد‭ ‬فتيات‭ ‬الأجيال‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬وتارةً‭ ‬تقف‭ ‬معهم،‭ ‬فتختار‭ ‬مواضيع‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التغالي‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬ومشاكل‭ ‬الزواج‭ ‬والأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬لتربية‭ ‬الأطفال‭. ‬وبعيد‭ ‬انضمامها‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬أضحك‭ ‬لا‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬قدمت‭ ‬فتيل‭ ‬6‭ ‬عروض‭ ‬كوميدية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬عفوية‭ ‬تسقطها‭ ‬على‭ ‬عروضها‭ ‬الخاصة‭. ‬وتختار‭ ‬اللهجة‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأقرب‭ ‬اليها‭ ‬لإيصال‭ ‬الرسالة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬هو‭ ‬الاتصال‭ ‬بالواقع،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬المصطلحات‭ ‬القديمة‭ ‬غير‭ ‬المتداولة‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الحديثة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعريفهم‭ ‬بها‭. ‬

وتبين‭ ‬فاطمة‭ ‬أن‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬تجاهها‭ ‬كأول‭ ‬بحرينية‭ ‬محجبة‭ ‬تقدم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬تتأرجح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسلبية،‭ ‬إذ‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬انتقادات‭ ‬تتعرض‭ ‬للشكل‭ ‬والشخصية‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬قد‭ ‬يراها‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للطرح‭. ‬

وتسعى‭ ‬فاطمة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الستاند‭ ‬آب‭ ‬كوميدي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البحرينيين‭ ‬دمهم‭ ‬خفيف‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الخليجية‭. ‬

MENAFN12092024000055011008ID1108668929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث