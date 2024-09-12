بينتانكور مهدد بالإيقاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن -(أ ف ب): وجهت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمس الخميس اتهاما للاعب وسط توتنهام الأورو غوياني رودريغو بينتانكور بانتهاك قواعد السلوك، بسبب تصريح له اعتبر مسيئا لزميله في الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.
وسُئل الدولي الأوروغوياني في يونيو الماضي من قبل مقدم أحد البرامج على قناة «كانال 10» عن قميص لسون فأجاب مازحا «سوني؟ قد يكون أيضا أحد أقرباء سوني لأنّ جميعهم متشابهون».
وقالت منظمة « Kick It Out » الخيرية البريطانية لمكافحة التمييز إنها تلقت «عددا كبيرا» من الشكاوى حيال تعليق بينتانكور. واعتذر اللاعب الأوروغوياني من زميله الدولي الكوري الجنوبي الذي اعتبر بدوره أنّ بينتانكور «ارتكب خطأ».
وذكرت رابطة الدوري في بيان أن بينتانكور اتُهم بانتهاك قواعده بما يخص مقابلته الإعلامية.
وجاء في البيان «يُزعم أن لاعب وسط توتنهام انتهك القاعدة، إي 3.1، من قواعد رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة وأساء إلى سمعة اللعبة».
ولدى بينتانكور مهلة حتى 19 الحالي من أجل الإفادة بجواب حول التهمة الموجهة إليه.
وسبق أن تم إيقاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق ومواطن بينتانكور، إدينسون كافاني مدة ثلاث مباريات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار) في عام 2020 لاستخدامه المصطلح الإسباني «نيغريتو» (شخص أسود صغير) في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
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