بينتانكور مهدد بالإيقاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسُئل‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقدم‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬كانال‭ ‬10‮»‬‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬لسون‭ ‬فأجاب‭ ‬مازحا‭ ‬‮«‬سوني؟‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضا‭ ‬أحد‭ ‬أقرباء‭ ‬سوني‭ ‬لأنّ‭ ‬جميعهم‭ ‬متشابهون‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ Kick ‭ ‬ It ‭ ‬ Out ‮»‬‭ ‬الخيرية‭ ‬البريطانية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬حيال‭ ‬تعليق‭ ‬بينتانكور‭. ‬واعتذر‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬بدوره‭ ‬أنّ‭ ‬بينتانكور‭ ‬‮«‬ارتكب‭ ‬خطأ‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬بينتانكور‭ ‬اتُهم‭ ‬بانتهاك‭ ‬قواعده‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬مقابلته‭ ‬الإعلامية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬يُزعم‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬توتنهام‭ ‬انتهك‭ ‬القاعدة،‭ ‬إي‭ ‬3.1،‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬تصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬واستخدم‭ ‬كلمات‭ ‬مسيئة‭ ‬ومهينة‭ ‬وأساء‭ ‬إلى‭ ‬سمعة‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬بينتانكور‭ ‬مهلة‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإفادة‭ ‬بجواب‭ ‬حول‭ ‬التهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬ومواطن‭ ‬بينتانكور،‭ ‬إدينسون‭ ‬كافاني‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لاستخدامه‭ ‬المصطلح‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬نيغريتو‮»‬‭ (‬شخص‭ ‬أسود‭ ‬صغير‭) ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬