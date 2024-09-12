دورتموند لفرملة الانطلاقة المثالية لهايدنهايم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفاجأ‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويتصدر‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وضمن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ،‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرحلتين‭ ‬وبفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ولايبزيغ‭.‬

كما‭ ‬تخطى‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ذهابا‭ ‬و3‭-‬2‭ ‬إيابا،‭ ‬وبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فيلينغن‭ ‬08‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬وسيلاقي‭ ‬هرتا‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويدين‭ ‬هايدنهايم‭ ‬بإنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬إلى‭ ‬مدافعه‭ ‬السابق‭ ‬ومدربه‭ ‬فرانك‭ ‬شميدت‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عامًا‭.‬

وسيكون‭ ‬هايدنهايم‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وكان‭ ‬هايدنهايم‭ ‬قد‭ ‬أرغم‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مواجهتيهما‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‭ ‬و0‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فويث‭ ‬أرينا‭.‬

وسيحاول‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بفوز‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويدرك‭ ‬دورتموند‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬فوزه‭ ‬سيمنحه‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بانتظار‭ ‬مواجهتي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين،‭ ‬فيما‭ ‬سينفرد‭ ‬بها‭ ‬هايدنهايم‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭ ‬او‭ ‬التعادل‭.‬

ليفركوزن‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬

ويسعى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

ومني‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬بالخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬سقطوا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفهم‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬463‭ ‬يوما،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬ففشل‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬رقم‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة‭ ‬لـ36‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬بعد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأوّل‭ (‬53‭).‬

علّق‭ ‬وقتها‭ ‬قطب‭ ‬دفاعه‭ ‬الدولي‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬لإنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تلقيناها‭ ‬كانت‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ندافع‭ ‬كفريق،‭ ‬لكننا‭ ‬فقدنا‭ ‬التركيز‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬وبالطبع‭ ‬عوقبنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتنتظر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الى‭ ‬هولندا‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬فينورد‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويبدو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬الذي‭ ‬يتقاسم‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬مع‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬وبوخوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

وحقق‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الاهم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬3‭-‬2‭ ‬وضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وسيكون‭ ‬لقاء‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬بروفة‭ ‬لبدايته‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يخوض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لزيارة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬شريك‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬



