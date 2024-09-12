دورتموند لفرملة الانطلاقة المثالية لهايدنهايم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - (أ ف ب): يسعى بوروسيا دورتموند إلى وقف الانطلاقة المثالية لضيفه هايدنهايم، اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وفاجأ هايدنهايم الذي صعد إلى الدرجة الاولى للمرة الأولى في تاريخه الموسم قبل الماضي، الجميع في بداية الموسم وفي كافة المسابقات محققا العلامة الكاملة في خمس مباريات حتى الآن.
ويتصدر هايدنهايم الذي أنهى موسمه الأول مع الكبار في المركز الثامن وضمن مشاركته في مسابقة كونفرنس ليغ، الدوري برصيد ست نقاط بعد مرحلتين وبفارق الاهداف أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ ولايبزيغ.
كما تخطى هاكن السويدي في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري بفوزه عليه 2-1 ذهابا و3-2 إيابا، وبلغ الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية بفوزه على مضيفه فيلينغن 08 برباعية نظيفة وسيلاقي هرتا برلين في 30 أكتوبر المقبل.
ويدين هايدنهايم بإنجازه التاريخي إلى مدافعه السابق ومدربه فرانك شميدت البالغ من العمر 50 عامًا.
وسيكون هايدنهايم على موعد مع أول اختبار حقيقي أمام دورتموند اليوم الجمعة بعد تغلبه على مضيفه سانت باولي 2-0 وضيفه أوغسبورغ 4-0.
وكان هايدنهايم قد أرغم دورتموند على التعادل في مواجهتيهما الموسم الماضي 2-2 على ملعب سيغنال إيدونا بارك و0-0 على ملعب فويث أرينا.
وسيحاول دورتموند الذي استهل موسمه بفوز سهل على أينتراخت فرانكفورت 2-0، العودة الى سكة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيردر بريمن في المرحلة الماضية، وذلك قبل حلوله ضيفا على كلوب بروج البلجيكي الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويدرك دورتموند جيدا ان فوزه سيمنحه الصدارة مؤقتا بانتظار مواجهتي بايرن ميونيخ ولايبزيغ غدا السبت أمام هولشتاين كيل وأونيون برلين، فيما سينفرد بها هايدنهايم مؤقتا في حال الفوز او التعادل.
ليفركوزن لاستعادة التوازن
ويسعى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على هوفنهايم غدا السبت.
ومني رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو بالخسارة الاولى في الدوري بعد 35 مباراة منذ الموسم قبل الماضي عندما سقطوا أمام ضيفهم لايبزيغ 2-3 في المرحلة الثانية.
كانت الخسارة الأولى منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه أمام بوخوم 0-3 في مايو 2023، ففشل في معادلة رقم هامبورغ في سلسلة عدم الخسارة لـ36 مباراة متتالية، بعد بايرن ميونيخ الأوّل (53).
علّق وقتها قطب دفاعه الدولي جوناثان تاه قائلا «كانت لدينا فرصة لإنهاء المباراة لكن الأهداف التي تلقيناها كانت سهلة للغاية»، مضيفا «ندافع كفريق، لكننا فقدنا التركيز مرات عدة وبالطبع عوقبنا على ذلك».
وتنتظر ليفركوزن رحلة محفوفة بالمخاطر الى هولندا الخميس المقبل لمواجهة فينورد ضمن دوري الأبطال.
ويبدو بايرن ميونيخ، ثالث الموسم الماضي، مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستضيف الوافد الجديد هولشتاين كيل الذي يتقاسم المركز الاخير مع سانت باولي وبوخوم من دون رصيد.
وحقق النادي البافاري الاهم في بداية الموسم بفوزين على مضيفه فولفسبورغ 3-2 وضيفه فرايبورغ 2-0، وسيكون لقاء غد السبت بروفة لبدايته في المسابقة القارية العريقة امام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي الثلاثاء المقبل.
في المقابل، يخوض لايبزيغ الذي يستعد لزيارة أتلتيكو مدريد الاسباني الخميس المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا، اختبارا صعبا نسبيا أمام أونيون برلين شريك دورتموند في المركز الرابع.
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