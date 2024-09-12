ليل لاستعادة التوازن واللحاق بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس - (أ ف ب): تبدو الفرصة مواتية أمام ليل لاستعادة توازنه واللحاق بباريس سان جرمان إلى الصدارة ولو مؤقتا، عندما يحل ضيفا على سانت إتيان اليوم الجمعة على ملعب «جوفروا غيشار» في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
واستهل ليل الموسم بأفضل طريقة ممكنة وبفوزين بنتيجة واحدة (2-0) على رينس وأنجيه، قبل أن يتذوق طعم الخسارة أمام ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 1-3 فتراجع الى المركز السادس بعدما كان يتقاسم الريادة مع نادي العاصمة.
وعبّر المدرب الجديد لليل برونو جينيزيو عن استيائه عقب الخسارة أمام سان جرمان بسبب إلغاء حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) لهدف «مشروع» بحسبه أدرك من خلاله البرتغالي تياغو سانتوش التعادل (2-2) في الدقيقة 83.
وقال المدرب السابق لليون ورين عقب المباراة: «هدف ليل الثاني صحيح، إذا وضعنا حكم فيديو مساعدا لا يقوم بعمله فهو عديم الفائدة. في الحافلة (الخاصة بالفيديو)، ماذا كان يفعل الحكام، كانوا يشاهدون شيئًا آخر، فيلمًا؟».
وأضاف: «لم يتم احتساب الهدف، كنت أتمنى أن أشاهد ماذا سيحصل في الدقائق المتبقية. عموما أنا فخور بأداء اللاعبين وما قدمناه بالنظر إلى المباريات التي خضناها في شهر (آب) أغسطس. صنعنا الكثير من الفرص وعابتنا الفعالية أمام المرمى وهذا الأمر المهم في المستوى العالي لكرة القدم».
وخاض ليل، رابع الموسم الماضي، أربع مباريات في الدورين التمهيدي الثالث والفاصل لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فنربهتشه التركي وسلافيا براغ التشيكي تواليا، ونجح في حجز بطاقته إلى النسخة الجديدة للمسابقة القارية العريقة وسيحل ضيفا على سبورتينغ البرتغالي يوم الثلاثاء في أولى مواجهاته بها.
ويطمح ليل الى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي سانت إتيان العائد حديثا الى دوري الاضواء بعدما تلقوا الخسارة في المراحل الثلاث الاولى، بالإضافة الى الغيابات الكثيرة في صفوف أصحاب الأرض بسبب الاصابة وخصوصا إيفان ماسون وأوغوستين بواكي وإبراهيما وادجي.
ويدرك مدرب سانت اتيان أوليفييه دالوغليو جيدا ان أي تعثر سيطيح به من الادارة الفنية للفريق وخصوصا ان وسائل الاعلام ألمحت الى ان الادارة تبحث عن خليفته.
وأوضح موقع «لايف فوت» أن مجموعة كيلمر المالكة للنادي تدرس التعاقد مع أحد ثلاثة مدربين هم السويسري لوسيان فافر وحبيب باي وباتريك فييرا.
سان جرمان للتأكيد
ويسعى باريس سان جرمان الى تأكيد بدايته المثالية بفوز رابع تواليا عندما يصطدم بضيفه بريست مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الثالث.
واستعاد بريست توازنه في المرحلة الثالثة بفوزه على سانت اتيان برباعية نظيفة وذلك بعد خسارتين متتاليتين أمام مرسيليا 1-5 ولنس 0-2، ويطمح الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل تدشين مشاركته التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف شتورم غراتس النمساوي يوم الخميس المقبل.
في المقابل، يلعب باريس سان جرمان مع جيرونا، مفاجأة الدوري الاسباني الموسم الماضي، يوم الاربعاء المقبل على ملعب بارك دي برانس.
ويملك فريق العاصمة الاسلحة اللازمة لتخطي عقبة بريست وخصوصا قوته الهجومية الضاربة بقيادة الدوليين عثمان ديمبيليه وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني، إلى جانب الاسباني فابيان رويس صاحب ثنائية لمنتخب بلاده في مرمى سويسرا (4-1) في دوري الأمم الأوروبية.
ويرغب باريس سان جرمان في الحفاظ على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن مطارديه المباشرين مرسيليا ونانت وموناكو ولنس.
ويملك مرسيليا فرصة الانقضاض على الصدارة ولو أربع ساعات عندما يستضيف نيس كونه يلعب قبل فريق العاصمة، والأمر ذاته بالنسبة الى موناكو الذي يحل ضيفا على أوكسير قبل ساعتين من مواجهة حامل اللقب وبريست.
وتختتم المرحلة يوم الأحد بلقاءات رين مع مونبلييه، ونانت مع رينس، وتولوز مع لوهافر، وستراسبورغ مع أنجيه، ولنس مع ليون.
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