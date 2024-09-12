ليل لاستعادة التوازن واللحاق بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستهل‭ ‬ليل‭ ‬الموسم‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬وبفوزين‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ (‬2-0‭) ‬على‭ ‬رينس‭ ‬وأنجيه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1-3‭ ‬فتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يتقاسم‭ ‬الريادة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭.‬

وعبّر‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لليل‭ ‬برونو‭ ‬جينيزيو‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭) ‬لهدف‭ ‬‮«‬مشروع‮»‬‭ ‬بحسبه‭ ‬أدرك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬البرتغالي‭ ‬تياغو‭ ‬سانتوش‭ ‬التعادل‭ (‬2-2‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لليون‭ ‬ورين‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬هدف‭ ‬ليل‭ ‬الثاني‭ ‬صحيح،‭ ‬إذا‭ ‬وضعنا‭ ‬حكم‭ ‬فيديو‭ ‬مساعدا‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بعمله‭ ‬فهو‭ ‬عديم‭ ‬الفائدة‭. ‬في‭ ‬الحافلة‭ (‬الخاصة‭ ‬بالفيديو‭)‬،‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬يفعل‭ ‬الحكام،‭ ‬كانوا‭ ‬يشاهدون‭ ‬شيئًا‭ ‬آخر،‭ ‬فيلمًا؟‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬الهدف،‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أشاهد‭ ‬ماذا‭ ‬سيحصل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬المتبقية‭. ‬عموما‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬وما‭ ‬قدمناه‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خضناها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ (‬آب‭) ‬أغسطس‭. ‬صنعنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وعابتنا‭ ‬الفعالية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬ليل،‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدورين‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثالث‭ ‬والفاصل‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي‭ ‬وسلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬تواليا،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬وسيحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬بها‭.‬

ويطمح‭ ‬ليل‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬للاعبي‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬العائد‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بعدما‭ ‬تلقوا‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الاولى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الغيابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬وخصوصا‭ ‬إيفان‭ ‬ماسون‭ ‬وأوغوستين‭ ‬بواكي‭ ‬وإبراهيما‭ ‬وادجي‭.‬

ويدرك‭ ‬مدرب‭ ‬سانت‭ ‬اتيان‭ ‬أوليفييه‭ ‬دالوغليو‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬سيطيح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ألمحت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الادارة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬خليفته‭.‬

وأوضح‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬لايف‭ ‬فوت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬كيلمر‭ ‬المالكة‭ ‬للنادي‭ ‬تدرس‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬هم‭ ‬السويسري‭ ‬لوسيان‭ ‬فافر‭ ‬وحبيب‭ ‬باي‭ ‬وباتريك‭ ‬فييرا‭.‬





سان‭ ‬جرمان‭ ‬للتأكيد‭ ‬

ويسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الى‭ ‬تأكيد‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬بفوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يصطدم‭ ‬بضيفه‭ ‬بريست‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

واستعاد‭ ‬بريست‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬سانت‭ ‬اتيان‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬1‭-‬5‭ ‬ولنس‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬ويطمح‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬تدشين‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمساوي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يلعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مع‭ ‬جيرونا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭.‬

ويملك‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬بريست‭ ‬وخصوصا‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬الضاربة‭ ‬بقيادة‭ ‬الدوليين‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬وبرادلي‭ ‬باركولا‭ ‬وراندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاسباني‭ ‬فابيان‭ ‬رويس‭ ‬صاحب‭ ‬ثنائية‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬سويسرا‭ (‬4-1‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويرغب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقطتين‭ ‬اللتين‭ ‬تفصلانه‭ ‬عن‭ ‬مطارديه‭ ‬المباشرين‭ ‬مرسيليا‭ ‬ونانت‭ ‬وموناكو‭ ‬ولنس‭.‬

ويملك‭ ‬مرسيليا‭ ‬فرصة‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نيس‭ ‬كونه‭ ‬يلعب‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أوكسير‭ ‬قبل‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وبريست‭.‬

وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاءات‭ ‬رين‭ ‬مع‭ ‬مونبلييه،‭ ‬ونانت‭ ‬مع‭ ‬رينس،‭ ‬وتولوز‭ ‬مع‭ ‬لوهافر،‭ ‬وستراسبورغ‭ ‬مع‭ ‬أنجيه،‭ ‬ولنس‭ ‬مع‭ ‬ليون‭.‬