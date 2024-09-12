اتحاد اليد يقرر تأجيل المواجهة بسبب وفاة ((المشجع الشبابي))الشباب والنجمة يتواجهان في نهائي السوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان وحسين عبدالله
ضرب فريقا الشباب والنجمة موعداً في نهائي كأس السوبر البحريني لكرة اليد، وذلك بعد فوزهما على حساب فريقي الأهلي والدير على التوالي.
الشباب يهزم الأهلي
حجز فريق الشباب البطاقة الأولى من الدور قبل النهائي بعد فوزه على منافسه الأهلي بنتيجة (36-35)، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم أمس الخميس على صالة اتحاد اليد بأم الحصم ضمن منافسات نصف النهائي لكأس السوبر البحريني لكرة اليد 2024-2025.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (16/16)، إلا أن الشباب تمكن من قلب الطاولة على منافسه والفوز والتأهل للدور النهائي، وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق الناديين ومتتبّعي اللعبة.
وبالعودة إلى المباراة، فقد ظهرت بداية المباراة بعيدة عن الصورة الفنية المنتظرة منها، في ظل عدم جهوزية الفريقين وبداية الموسم الجديد، وهو ما أثر بصورة كبيرة على الأداء العام للمباراة، في الوقت الذي كثرت فيه الأخطاء الفنية من جانب الطرفين، وتعرض لاعب الأهلي علي ميرزا للبطاقة الحمراء في الدقيقة 20 من الشوط الأول.
وغلب على الشوط الثاني الإثارة والندية من جانب الفريقين، إذ كان التكافؤ هو المسيطر على الأجواء منذ البداية، وكان الحذر والتماسك الدفاعي الهدف الرئيس للفريقين، وفي الثانية الأخيرة من عمر الشوط الثاني مرر لاعب الأهلي علي عيد «كرة ذهبية» إلى قاسم قمبر ولكن تصدى لها حارس الشباب قاسم الشويخ لتذهب المباراة إلى الركلات الحرة، وانتهت بنهاية المطاف بفوز الشباب بفارق هدف واحد.
تألق من الشباب جاسم خميس بتسجيله (7 أهداف)، حسين رضي (6 أهداف)، ومن الأهلي محمد حميد (11 هدفاً)،
علي عيد (5 أهداف).
النجمة يزيح الدير
وتأهل فريق النجمة إلى الدور النهائي بعد فوزه على نظيره فريق الدير بنتيجة (32-22)، وتألق من النجمة محمد حبيب بتسجيله (5 أهداف)، ومن الدير محمد مدن (7 أهداف).
تأجيل النهائي
تقرر تأجيل نهائي كأس السوبر البحريني والمقرر إقامته اليوم الجمعة بين فريقي الشباب والنجمة، وسيتم إعلان الموعد الجديد لاحقاً.
وجاء قرار التأجيل بعد وفاة أحد مشجعي نادي الشباب أثناء المواجهة أمام الأهلي.
وفـاة مشـجـع شــبـابـي بـأزمــة قـلـبــيـة
شهدت مباراة الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر البحريني لكرة اليد، التي جمعت مساء أمس بين فريقي الشباب والأهلي، وفاز فيها فريق الشباب بفارق هدف، حادثة مؤسفة حيث تعرض أحد المشجعين في مدرجات نادي الشباب لأزمة قلبية أدت إلى وفاته لاحقاً رغم تدخل رجال الإسعاف الذين كانوا موجودين هناك. وجاءت الحادثة في نهاية المواجهة حيث شوهد الجمهور الشبابي يصرخ بأعلى صوته لإنقاذ المشجع، ما استدعى المسعفين الموجودين في الصالة محاولة انقاذه من غير جدوى، حيث خيمت حالة الحزن على لاعبي الفريقين والجماهير كافة بعد نبأ الوفاة.
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