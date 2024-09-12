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اتحاد اليد يقرر تأجيل المواجهة بسبب وفاة ((المشجع الشبابي))الشباب والنجمة يتواجهان في نهائي السوبر

9/12/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬وحسين‭ ‬عبدالله‭ ‬

ضرب‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والنجمة‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والدير‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬


الشباب‭ ‬يهزم‭ ‬الأهلي

حجز‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬36-35‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬2024-2025‭. ‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬بنتيجة‭ (‬16/16‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬والفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬النهائي،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًّا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الناديين‭ ‬ومتتبّعي‭ ‬اللعبة‭. ‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة،‭ ‬فقد‭ ‬ظهرت‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬الفنية‭ ‬المنتظرة‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬جهوزية‭ ‬الفريقين‭ ‬وبداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للمباراة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كثرت‭ ‬فيه‭ ‬الأخطاء‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرفين،‭ ‬وتعرض‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬للبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬

وغلب‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريقين،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬التكافؤ‭ ‬هو‭ ‬المسيطر‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وكان‭ ‬الحذر‭ ‬والتماسك‭ ‬الدفاعي‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬للفريقين،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مرر‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬ذهبية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر‭ ‬ولكن‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬الشباب‭ ‬قاسم‭ ‬الشويخ‭ ‬لتذهب‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬الركلات‭ ‬الحرة،‭ ‬وانتهت‭ ‬بنهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بفوز‭ ‬الشباب‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭. ‬

تألق‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬رضي‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ (‬11‭ ‬هدفاً‭)‬،‭
‬علي‭ ‬عيد‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬


النجمة‭ ‬يزيح‭ ‬الدير‭ ‬

وتأهل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بنتيجة‭ (‬32-22‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بتسجيله‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الدير‭ ‬محمد‭ ‬مدن‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

تأجيل‭ ‬النهائي

تقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامته‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬والنجمة،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الموعد‭ ‬الجديد‭ ‬لاحقاً‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬أثناء‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭.‬


وفـاة مشـجـع شــبـابـي بـأزمــة قـلـبــيـة


شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬والأهلي،‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بفارق‭ ‬هدف،‭ ‬حادثة‭ ‬مؤسفة‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭ ‬لاحقاً‭ ‬رغم‭ ‬تدخل‭ ‬رجال‭ ‬الإسعاف‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬هناك‭. ‬وجاءت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة‭ ‬حيث‭ ‬شوهد‭ ‬الجمهور‭ ‬الشبابي‭ ‬يصرخ‭ ‬بأعلى‭ ‬صوته‭ ‬لإنقاذ‭ ‬المشجع،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬المسعفين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬محاولة‭ ‬انقاذه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬جدوى،‭ ‬حيث‭ ‬خيمت‭ ‬حالة‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬والجماهير‭ ‬كافة‭ ‬بعد‭ ‬نبأ‭ ‬الوفاة‭.‬

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