السيطرة على شاب حاول الانتحار بمحطة بترول
التاريخ
9/12/2024 7:11:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت مديرية شرطة العاصمة عن تمكنها من السيطرة على شاب حاول الانتحار بإحدى محطات البترول قبل شهرين، وقالت في تغريدة عبر حساب وزارة الداخلية على منصة «إكس»، انه تعقيباً على مقطع مصور متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يتضمن انقاذ رجال الشرطة لشخص «27 عاما» إثر محاولته الانتحار بإحدى محطات البترول، فإن الواقعة تعود إلى ما قبل شهرين من الآن وقد تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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