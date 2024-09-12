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السيطرة على شاب حاول الانتحار بمحطة بترول

9/12/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬حاول‭ ‬الانتحار‭ ‬بإحدى‭ ‬محطات‭ ‬البترول‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬انه‭ ‬تعقيباً‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬متداول‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يتضمن‭ ‬انقاذ‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬لشخص‭ ‬‮«‬27‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬محاولته‭ ‬الانتحار‭ ‬بإحدى‭ ‬محطات‭ ‬البترول،‭ ‬فإن‭ ‬الواقعة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭.‬

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