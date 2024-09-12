بائع ثلج يطعن على حكم بسجنه 7 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر طعن آسيوي على حكم بسجنه 7 سنوات وإبعاده إلى 23 سبتمبر لجلبه من محبسه، بعد إدانته بالتسبب في عاهة مستديمة لآخر نسبتها 10 % بسبب خلافات على بيع قالب ثلج.
وكان بلاغ من المجني عليه قدمه بمركز الشرطة وهو ينزف الدماء من مواضع متفرقة من جسمه يفيد بأنه تعرض للضرب بسكين من قبل المتهم، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المتهم والقبض عليه.
حيث أفاد المجني عليه بمقر عمله كبائع ثلج بالسوق المركزي بمنطقة المنامة – نشب خلاف فيما بينه وبين المتهم – الذي يعمل في ذات المجال حول بيع الثلج لأحد الزبائن أدى ذلك إلى مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى تشابك بالأيدي الأمر الذي حدا بالمتهم إلى أن استل السكين التي يستخدمها في كسر الثلج، وتعدى بها على المجني عليه بأن ضربه بمقبضها بأعلى فمه من ناحية الأنف وبالفم؛ مما أدى إلى فقد سنتين بالفك السفلي ونزيف الدماء.
حيث حاول المجني عليه الهرب من تعدي المتهم عليه متوجهًا صوب موقف الشاحنات بالطريق، إلا أن المتهم تتبعه بالعدو خلفه وما أن لحق به حتى قام بطعنه بنصل السكين إحرازه عدّة طعنات، فاستقرت بظهره والكتف الأيمن والذراع الأيسر والمرفق الأيمن ومنتصف بطنه، وقد أحدث إصابته بالبطن - قاصدا من ذلك قتله - فتجمع المارة وقد تعالت صرخاتهم على المتهم الذي توقف عن موالاة طعن المجني عليه لذات السبب الذي دخل لإرادة فيه، وفرّ هاربًا بعد تركه للسكين إحرازه التي ضبطت بموقع الجريمة.
ووجّهت النيابة العامة الى المتهم الذي يبلغ من العمر 44 سنة بأنه شرع في قتل المجني عليه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وقيامه بمداركته بالعلاج، إذ أحدث به إصابات والعلامات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد أفضت إلى عاهة مستديمة تقدر بـ10%.
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