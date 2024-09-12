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بائع ثلج يطعن على حكم بسجنه 7 سنوات

9/12/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬نظر‭ ‬طعن‭ ‬آسيوي‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬وإبعاده‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لجلبه‭ ‬من‭ ‬محبسه،‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬لآخر‭ ‬نسبتها‭ ‬10‭ % ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬قالب‭ ‬ثلج‭.‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قدمه‭ ‬بمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬وهو‭ ‬ينزف‭ ‬الدماء‭ ‬من‭ ‬مواضع‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬جسمه‭ ‬يفيد‭ ‬بأنه‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭ ‬بسكين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬

حيث‭ ‬أفاد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بمقر‭ ‬عمله‭ ‬كبائع‭ ‬ثلج‭ ‬بالسوق‭ ‬المركزي‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬ ‭ ‬نشب‭ ‬خلاف‭ ‬فيما‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المتهم‭ ‬ ‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال‭ ‬حول‭ ‬بيع‭ ‬الثلج‭ ‬لأحد‭ ‬الزبائن‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬بينهما،‭ ‬وتطورت‭ ‬إلى‭ ‬تشابك‭ ‬بالأيدي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بالمتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استل‭ ‬السكين‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬الثلج،‭ ‬وتعدى‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬ضربه‭ ‬بمقبضها‭ ‬بأعلى‭ ‬فمه‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأنف‭ ‬وبالفم؛‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فقد‭ ‬سنتين‭ ‬بالفك‭ ‬السفلي‭ ‬ونزيف‭ ‬الدماء‭.‬

حيث‭ ‬حاول‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬تعدي‭ ‬المتهم‭ ‬عليه‭ ‬متوجهًا‭ ‬صوب‭ ‬موقف‭ ‬الشاحنات‭ ‬بالطريق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تتبعه‭ ‬بالعدو‭ ‬خلفه‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬قام‭ ‬بطعنه‭ ‬بنصل‭ ‬السكين‭ ‬إحرازه‭ ‬عدّة‭ ‬طعنات،‭ ‬فاستقرت‭ ‬بظهره‭ ‬والكتف‭ ‬الأيمن‭ ‬والذراع‭ ‬الأيسر‭ ‬والمرفق‭ ‬الأيمن‭ ‬ومنتصف‭ ‬بطنه،‭ ‬وقد‭ ‬أحدث‭ ‬إصابته‭ ‬بالبطن‭ - ‬قاصدا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قتله‭ - ‬فتجمع‭ ‬المارة‭ ‬وقد‭ ‬تعالت‭ ‬صرخاتهم‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬موالاة‭ ‬طعن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لذات‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬لإرادة‭ ‬فيه،‭ ‬وفرّ‭ ‬هاربًا‭ ‬بعد‭ ‬تركه‭ ‬للسكين‭ ‬إحرازه‭ ‬التي‭ ‬ضبطت‭ ‬بموقع‭ ‬الجريمة‭.‬

ووجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬44‭ ‬سنة‭ ‬بأنه‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وخاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادته‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬استغاثة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بالمارة‭ ‬وقيامه‭ ‬بمداركته‭ ‬بالعلاج،‭ ‬إذ‭ ‬أحدث‭ ‬به‭ ‬إصابات‭ ‬والعلامات‭ ‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي،‭ ‬وقد‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ10‭%.‬

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