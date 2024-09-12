بوريل يدعو من بيروت إلى خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبناني‭ ‬عبدالله‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬لبنان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوترات‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬

وحثّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬هذا‭ ‬المسار‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يبذل‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمنع‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملك‭ ‬عصا‭ ‬سحرية‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬فصول‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬زاد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬زيارتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬طبول‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفادي‭ ‬الأسوأ‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬اجتياح‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭... ‬لكن‭ ‬الخطر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ترتيبات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‮»‬‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬‮«‬وخيار‭ ‬ثان‭ ‬وهو‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬بوريل‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمهد‭ ‬لتسوية‭ ‬شاملة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬ترسيم‭ ‬للحدود‭ ‬البرية‭ ‬والسماح‭ ‬بعودة‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬جدّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬لبنان‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬الشامل‭ ‬والمتوازن‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‮»‬‭. ‬وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وعزز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭). ‬وبموجبه،‭ ‬انتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭ ‬عليها‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬لبنان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬مصر،‭ ‬أجرى‭ ‬بوريل‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الناقورة،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للقوة‭ ‬الأممية‭. ‬والتقى‭ ‬الخميس‭ ‬مسؤولين‭ ‬لبنانيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭. ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد،‭ ‬قتل‭ ‬619‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬معظمهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و138‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬ونعي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬والجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬مقتل‭ ‬24‭ ‬جنديا‭ ‬و26‭ ‬مدنيا‭. ‬