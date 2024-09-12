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بزشكيان يلتقي مسؤولين في كردستان العراق داعيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي

9/12/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أربيل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مسؤولين‭ ‬أكرادا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬للعراق‭ ‬الهادفة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والأمنية‭. ‬وبزشكيان‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬إيراني‭ ‬يزور‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وفق‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انعكاس‭ ‬لتحسّن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وأربيل‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬والضربات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬

وبعدما‭ ‬حطت‭ ‬طائرته‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬اجتمع‭ ‬بزشكيان‭ ‬برئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الإقليم‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬ومسؤولين‭ ‬آخرين‭. ‬وأعرب‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬عن‭ ‬عزم‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬لقائه‭ ‬مسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬14‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬وبحث‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬بأن‭ ‬طهران‭ ‬وبغداد‭ ‬توصلتا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬آفاق‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬وثيقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بارزاني‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬اعتبرنا‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬سندا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭ (...) ‬ونتمنى‭ ‬تطوير‭ ‬علاقاتنا‭ ‬أكثر‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬‭. ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تعثرت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وطهران‭ ‬بسبب‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬رئيسية‭ ‬تتمثل‭ ‬بالمجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬للمعارضة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حربا‭ ‬استمرت‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

واستمرت‭ ‬المجموعات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬يسارية‭ ‬الميول‭ ‬وتندد‭ ‬بالتمييز‭ ‬الذي‭ ‬يعانيه‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المؤيدين‭ ‬الفارّين‭ ‬من‭ ‬القمع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وكان‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعات‭ ‬مقاتلون‭ ‬يرتدون‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬مشابها‭ ‬لزي‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬الاحتياط‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يتدربون‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭. ‬وتتّهم‭ ‬طهران‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬بتهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬أراضيها‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وبتأجيج‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفتها‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬امتثالها‭ ‬لقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2023،‭ ‬وقّع‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬اتفاقا‭ ‬أمنيا‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬طهران‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬مجموعات‭ ‬كردية‭ ‬معارِضة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬تعهدت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬وإخلاء‭ ‬قواعدها‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬معسكرات‭. ‬وأكّد‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يشكل‭ ‬أبدا‭ ‬تهديدا‭ ‬لإيران‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬ويلتزم‭ ‬تماما‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬قال‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬بزشكيان‭ ‬إن‭ ‬بغداد‭ ‬أكّدت‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬المبدئي‭ ‬والدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬بارتكاب‭ ‬عدوان‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬مسلح‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬عابر‭ ‬للحدود‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬يتخذ‭ ‬منطلقا‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬عند‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‮»‬‭. ‬

والتقى‭ ‬بزشكيان‭ ‬الخميس‭ ‬كذلك‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وأكّدا‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ (...) ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬بارزاني‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بزشكيان‭ ‬وجّه‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬لزيارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬السليمانية‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬الإقليم‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بافل‭ ‬طالباني‭. ‬

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