إسبانيا تستضيف اجتماعا للدول الأوروبية والإسـلامـيـة بـشـأن دولـة للـفـلسـطينـييـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬ولطالما‭ ‬نظر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدريد‭ ‬1991‭ ‬واتفاقيات‭ ‬أوسلو‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1993‭ ‬و1995‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الطريقة‭ ‬المثلى‭ ‬لتسوية‭ ‬صراع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬لكن‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬متوقفة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬لكن‭ ‬الحاجة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬اكتسبت‭ ‬أهمية‭ ‬جديدة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الجولة‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الأشمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتدام‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

واعترفت‭ ‬إسبانيا‭ ‬والنرويج‭ ‬وإيرلندا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تضم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتحكمها‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث،‭ ‬تعترف‭ ‬الآن‭ ‬146‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واستضاف‭ ‬ألباريس‭ ‬اجتماعا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مايو‭ ‬بحث‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه‭ ‬الخطوات‭ ‬المقبلة‭ ‬صوب‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رويترز،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬النرويجي‭ ‬إسبن‭ ‬بارث‭ ‬إيدي‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬مدريد‭.‬