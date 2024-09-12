البحرين والصين.. نحو شراكات استراتيجية من خلال مبادرة الحزام والطريق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬عامًا،‭ ‬قد‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تدفقات‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬ودول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬المطارات‭ ‬والسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬وشبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬قد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتنشيط‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬الصين‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأكبر‭ ‬لدول‭ ‬المجلس،‭ ‬وبحسب‭ ‬الإحصائيات،‭ ‬تجاوز‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والصين‭ ‬229‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأضاف‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬تعززت‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والصين،‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬10‭ ‬اتفاقيات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭. ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مجالات‭ ‬حيوية‭ ‬تشمل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والثقافة،‭ ‬والسياحة‭ ‬والصحة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والصين،‭ ‬كما‭ ‬ستفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬ودول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين،‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية،‭ ‬والابتكار‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الصينية‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬و«زد‭ ‬تي‭ ‬إي‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لنشر‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭. ‬كما‭ ‬أبرمت‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬الصينية‭ ‬شراكات‭ ‬واستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬خططًا‭ ‬طموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬الصينية‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قطاعات‭ ‬النقل‭ ‬والطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والخبرة‭ ‬الصينية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التصنيع،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والسياحة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والصين‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬185‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬استوردت‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬2‭.‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الصين‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأكبر‭ ‬للبحرين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬شدد‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬والتطور،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والتصنيع،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وقعت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ (‬ HKTDC ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭. ‬تركز‭ ‬المذكرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬المنطقتين،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬لكلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعن‭ ‬جانب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الدكتور‭ ‬باتريك‭ ‬لاو،‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ (‬ HKTDC ‭.‬