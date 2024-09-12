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عبر شراكة استراتيجية مع طيران سكاي إكسبرس..((طيران الخليج)) تعزز شبكة ربطها بالقارة الأوروبية

9/12/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬إكسبرس‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬اليونانية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬وخارجها‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتمكن‭ ‬مسافرو‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬عبر‭ ‬أثينا‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬وجهة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جمهورية‭ ‬اليونان،‭ ‬كما‭ ‬ستتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬عبر‭ ‬مدن‭ ‬رئيسية‭ ‬تشغلها‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬مثل‭ ‬روما،‭ ‬ميلان،‭ ‬باريس،‭ ‬ميونيخ،‭ ‬فرانكفورت‭ ‬ولندن،‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬ربط‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجز‭ ‬تذكرة‭ ‬واحدة‭ ‬عبر‭ ‬أثينا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الواسعة‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬إكسبرس‮»‬‭ ‬تشكل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬الخاصة‭ ‬بطيران‭ ‬الخليج‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬ربطها‭ ‬بالوجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬مسألة‭ ‬السفر‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬ربط‭ ‬سلسة‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المسافرين‭ ‬واحتياجاتهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬جيراسيموس‭ ‬سكالتساس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬توسع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬إكسبرس‮»‬‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي،‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬بشبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وستوفر‭ ‬لعملائها‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬تتسم‭ ‬بالراحة‭ ‬والمرونة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬كلتا‭ ‬الناقلتين‭ ‬وسيسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‮»‬‭.‬

تجسد‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬مسافريها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬ربطها‭ ‬عبر‭ ‬المطارات‭ ‬اليونانية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬المرنة‭ ‬لعملائها‭.‬

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