عبر شراكة استراتيجية مع طيران سكاي إكسبرس..((طيران الخليج)) تعزز شبكة ربطها بالقارة الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع طيران «سكاي إكسبرس»، شركة الطيران اليونانية الحاصلة على عدد من الجوائز رفيعة المستوى، بهدف توفير المزيد من خيارات السفر إلى أكبر شبكة من الوجهات في اليونان وخارجها.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مسافرو طيران الخليج من السفر عبر أثينا إلى 32 وجهة في أنحاء جمهورية اليونان، كما ستتيح للمسافرين من القارة الأوروبية عبر مدن رئيسية تشغلها الناقلة الوطنية مثل روما، ميلان، باريس، ميونيخ، فرانكفورت ولندن، الاستمتاع بخدمات ربط سلسة من خلال حجز تذكرة واحدة عبر أثينا إلى مملكة البحرين، ومنها إلى وجهات طيران الخليج الواسعة.
في هذا الخصوص، قال متحدث باسم طيران الخليج: «إن هذه الاتفاقية مع طيران «سكاي إكسبرس» تشكل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة بطيران الخليج والرامية إلى توسيع شبكة ربطها بالوجهات الرئيسية في العالم وتعزيز حضورها في السوق الأوروبية، كما من شأنها تسهيل مسألة السفر وتقديم تجربة سفر سلسة من خلال خدمات ربط سلسة مع المزيد من خيارات السفر المرنة التي تلبي تطلعات المسافرين واحتياجاتهم».
من جانبه، صرح جيراسيموس سكالتساس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران قائلا: «تعد هذه الاتفاقية مع طيران الخليج خطوة استراتيجية في مسيرة توسع «سكاي إكسبرس» على النطاق العالمي، إذ أنها ستعزز من قدرتها على ربط المسافرين في اليونان بشبكة واسعة من الوجهات العالمية عبر مطار البحرين الدول في مملكة البحرين وستوفر لعملائها تجربة سفر تتسم بالراحة والمرونة، مشيداً بهذا التعاون المثمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على كلتا الناقلتين وسيسهم كذلك في إثراء تجربة المسافرين».
تجسد اتفاقية الشراكة التزام طيران الخليج بتوسيع شبكة وجهاتها والارتقاء بتجربة مسافريها، من خلال تعزيز ربطها عبر المطارات اليونانية المدرجة في هذه الاتفاقية، لرفع كفاءتها التشغيلية وتوفير المزيد من خيارات السفر المرنة لعملائها.
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