مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير طريق الأمير سعود الفيصل السريع بـ3.8 ملايين دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف عل ممارسات المناقصات والمزيدات الحكومية، أمس مظاريف 17 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 7 شركات على مناقصة لوزارة الأشغال لتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير طريق الأمير سعود الفيصل السريع المرحلة-1ب والمرحلة الثانية، وتقدم المكتب العربي للاستشارات الهندسية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3.8 ملايين دينار، بينما تقدمت AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 937 ألفا و486 دينارا.وتعتزم وزارة الأشغال تعيين شركة استشاري هندسي ذات خبرة دولية واسعة في أعمال الطرق ، وذلك لإعداد دراسة جدوى فنية متكاملة تشمل أعمال تطوير الطرق وأعمال الدفان البحري وإنشاء الجسور البحرية، بالإضافة إلى إعداد تصاميم أوليّة وتفصيلية للطرق والتقاطعات متعددة المستويات والجسور البحرية، والمساهمة في إعداد وثائق المناقصة لتطوير شارع الأمير سعود الفيصل المرحلة الأولى (ب) والمرحلة الثانية والطرق المرتبطة الأخرى، والخدمات الاستشارية الأخرى لإنشاء تقاطع متعدد المستويات للربط مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى جسور للمشاة في مواقع مناسبة. كما يشمل نطاق العمل إعداد المخطط العام للكورنيش المقترح شمال شارع الأمير سعود الفيصل، الخدمات الاستشارية الأخرى لأعمال دفان وإنشاء الكورنيش.
بينما تنافست 5 شركات على مناقصة لوزارة الأشغال للخدمات الاستشارية والهندسية لتوسعة وتطوير شارع الميثاق الوطني، وتقدمت AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 1.3 مليون دينار، بينما تقدمت شركة دار اس اس اتش انترناشونال للاستشارات الهندسية - فرع شركة أجنبية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 858.9 ألف دينار.
تعتزم وزارة الأشغال تعيين شركة استشاري هندسي ذات خبرة دولية واسعة في أعمال الطرق، وذلك لإعداد دراسة جدوى فنية متكاملة لأعمال توسعة وتطوير شارع الميثاق الوطني وشبكة الطرق المساندة له، حيث يشتمل نطاق العمل على التالي: 1. توسعة شارع الميثاق الوطني إلى أربعة مسارات بكل اتجاه على الأقل. 2. تحسين إمكانية الوصول وتعزيز الطرق المساندة المؤدية إلى المناطق المجاورة 3. إنشاء تقاطعات متعددة المستويات في ثلاثة تقاطعات رئيسية لتوفير تدفق مروري حر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي والاتجاهات الأخرى ذات الأولوية 4. توفير جسر مشاة جديد (في الموقع المناسب بحسب الدراسة).
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