مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير طريق الأمير سعود الفيصل السريع بـ3.8 ملايين دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬عل‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزيدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬17‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتطوير‭ ‬طريق‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬الفيصل‭ ‬السريع‭ ‬المرحلة‭-‬1ب‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتقدم‭ ‬المكتب‭ ‬العربي‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬ AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬937‭ ‬ألفا‭ ‬و486‭ ‬دينارا‭.‬وتعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬استشاري‭ ‬هندسي‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الطرق‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬فنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬وأعمال‭ ‬الدفان‭ ‬البحري‭ ‬وإنشاء‭ ‬الجسور‭ ‬البحرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬تصاميم‭ ‬أوليّة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬للطرق‭ ‬والتقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬والجسور‭ ‬البحرية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬الفيصل‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬ب‭) ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والطرق‭ ‬المرتبطة‭ ‬الأخرى،‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الأخرى‭ ‬لإنشاء‭ ‬تقاطع‭ ‬متعدد‭ ‬المستويات‭ ‬للربط‭ ‬مع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جسور‭ ‬للمشاة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مناسبة‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬إعداد‭ ‬المخطط‭ ‬العام‭ ‬للكورنيش‭ ‬المقترح‭ ‬شمال‭ ‬شارع‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬الفيصل،‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الأخرى‭ ‬لأعمال‭ ‬دفان‭ ‬وإنشاء‭ ‬الكورنيش‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬والهندسية‭ ‬لتوسعة‭ ‬وتطوير‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬وتقدمت‭ ‬ AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬دار‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬اتش‭ ‬انترناشونال‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ - ‬فرع‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬858‭.‬9‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

تعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬استشاري‭ ‬هندسي‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الطرق،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬فنية‭ ‬متكاملة‭ ‬لأعمال‭ ‬توسعة‭ ‬وتطوير‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬المساندة‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬يشتمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التالي‭: ‬1‭. ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مسارات‭ ‬بكل‭ ‬اتجاه‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬2‭. ‬تحسين‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬وتعزيز‭ ‬الطرق‭ ‬المساندة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬3‭. ‬إنشاء‭ ‬تقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬تقاطعات‭ ‬رئيسية‭ ‬لتوفير‭ ‬تدفق‭ ‬مروري‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭ ‬الشمالي‭ ‬والجنوبي‭ ‬والاتجاهات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬4‭. ‬توفير‭ ‬جسر‭ ‬مشاة‭ ‬جديد‭ (‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المناسب‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭).‬