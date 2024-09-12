مذكرة تفاهم بين ((نهرا)) وهيئة ((الغذاء والدواء)) السعودية لاعتماد المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وقع الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتور هشام بن سعد الضجعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن اعتماد المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري أن المذكرة تأتي ضمن برنامج تعاون بين الجانبين، وأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال مذكرة التفاهم الموقّعة ستعتمد المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعتمدة التي تُصنّف بأنها مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ووقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في يوليو 2019، بهدف تبادل المعلومات بشأن نتائج التحاليل المخبرية على الأدوية والمنتجات الصحية والأجهزة الطبية المسجلة لدى الجهتين، والتعاون في تبادل الأبحاث السريرية والموافقة عليها وإجرائها بالطرق القانونية بحسب ما يطبق بين الهيئتين، وفي مجالات التفتيش المشترك على المصانع، والتعاون في مجالات التدريب المشتركة، وتبادل المعلومات بشأن التحذيرات الدوائية، إضافة إلى التعاون في مجال بلاغات وحوادث الأجهزة واللوازم والمنتجات.
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