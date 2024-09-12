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مذكرة تفاهم بين ((نهرا)) وهيئة ((الغذاء والدواء)) السعودية لاعتماد المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية

9/12/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬وقع‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والدكتور‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬الضجعي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬المستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬والأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬المذكرة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقّعة‭ ‬ستعتمد‭ ‬المستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬والأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬المعتمدة‭ ‬التي‭ ‬تُصنّف‭ ‬بأنها‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ووقعت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2019،‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬التحاليل‭ ‬المخبرية‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الجهتين،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭ ‬وإجرائها‭ ‬بالطرق‭ ‬القانونية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يطبق‭ ‬بين‭ ‬الهيئتين،‭ ‬وفي‭ ‬مجالات‭ ‬التفتيش‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬المصانع،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحذيرات‭ ‬الدوائية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بلاغات‭ ‬وحوادث‭ ‬الأجهزة‭ ‬واللوازم‭ ‬والمنتجات‭.‬‮

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