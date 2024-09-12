مجلس أمناء ((التنمية الـسـيـاسيـة)): الـعـمل على تعزيز مسارات الديمقراطية وفق التشريعات والقوانين الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية؛‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬الرميحي،‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬الخميس،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬العمل،‭ ‬وتأكيد‭ ‬مواكبتها‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬والأحداث،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬البرامج‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والمحاضرات‭ ‬الموجهة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬آليات‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تنفيذها‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والديمقراطي‭ ‬ويحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المعهد‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭.‬