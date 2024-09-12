مجلس أمناء ((التنمية الـسـيـاسيـة)): الـعـمل على تعزيز مسارات الديمقراطية وفق التشريعات والقوانين الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عزم المعهد على مواصلة العمل لتعزيز مسارات الديمقراطية في مملكة البحرين، وفق التشريعات والقوانين الوطنية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية؛ رفع الدكتور الرميحي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي عقد صباح اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد.
وناقش المجلس بنود جدول أعمال الاجتماع، حيث أكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتنفيذ البرامج والفعاليات المدرجة على أجندة العمل، وتأكيد مواكبتها مع المستجدات والأحداث، بالتزامن مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. كما استعرض المجلس البرامج والدراسات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي شملت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات الموجهة لمختلف فئات المجتمع، معبرًا عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية وفريق عمل المعهد في تنفيذ هذه الفعاليات.
كما ناقش المجلس آليات تنفيذ ما تبقى من برامج خلال الربع الرابع من العام الحالي، مؤكداً أهمية تنفيذها وبما يعزز مسيرة العمل السياسي والديمقراطي ويحقق أهداف المعهد ويعود بالخير على أبناء الوطن.
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