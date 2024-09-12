((الوطنية لحقوق الإنسان)) تستقبل نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ديفيد براونشتاين نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشاد الدرازي بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي تشهد نماءً وتطورًا مستمرًا في جميع المجالات. كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
من جهته، عبّر براونشتاين عن تقديره للدور البنّاء الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.
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