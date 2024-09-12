((الوطنية لحقوق الإنسان)) تستقبل نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الدرازي‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬نماءً‭ ‬وتطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬براونشتاين‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬البنّاء‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬