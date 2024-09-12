إطلاع عوائل البحرينيين الموقوفين باليمن على جهود ((الداخلية)) في التواصل مع الجهات اليمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، عوائل المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في الجمهورية اليمنية، الذين تم التحفظ عليهم لأسباب أمنية.
وخلال اللقاء، أطلع وكيل وزارة الداخلية، عوائل الموقوفين على الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اليمنية.
وأوضح أن وزارة الداخلية، منذ إصدار بيانها الأول حول الواقعة بتاريخ 22 أغسطس 2024، وهي تقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للموقوفين والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم، والعمل على متابعة الإجراءات القانونية من قبل السلطات اليمنية الشقيقة.
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