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إطلاع عوائل البحرينيين الموقوفين باليمن على جهود ((الداخلية)) في التواصل مع الجهات اليمنية

9/12/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬عوائل‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أطلع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬عوائل‭ ‬الموقوفين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬اليمنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬منذ‭ ‬إصدار‭ ‬بيانها‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بمتابعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الصحية‭ ‬للموقوفين‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتهم‭ ‬والاطمئنان‭ ‬عليهم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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