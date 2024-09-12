39 ألف مركبة تعبر جسر الملك فهد يوميا و46 ألفا في الإجازات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بزيارة تفقدية إلى جسر الملك فهد، وذلك بحضور يوسف بن إبراهيم العبدان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد والمديرين العامين بشؤون الجمارك.
وخلال الزيارة، اطلع رئيس الجمارك على مرافق الجسر، وتفقد سير العمل في الأقسام الجمركية والإدارات العاملة في الجانب البحريني على الجسر.
وأشاد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بجهود العاملين على جسر الملك فهد وحرصهم على سرعة إنجاز إجراءات السفر وسهولة تنقل البضائع، منوهاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق أزمنة قياسية في تفويج الشاحنات بالجسر بمتوسط زمن
عبور بلغ (46) دقيقة في أوقات الذروة للشاحنات، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي ، مشيراً إلى أن جهود الجسر في رفع الطاقة التشغيلية بمشروع تطوير مناطق الإجراءات للمسافرين أسفرت عن زيادة بنسبة 50% بمعدل (2 , 500) مركبة في الساعة.
وأضاف رئيس شؤون الجمارك أن معدل العبور اليومي خلال أيام الأسبوع بلغ 39 ألف مركبة وشاحنة في الاتجاهين، فيما بلغ معدل العبور في الاجازات الرسمية 46 ألف مركبة وشاحنة، حيث وصلت نسبة الزيادة في الحركة التشغيلية إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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