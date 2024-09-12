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39 ألف مركبة تعبر جسر الملك فهد يوميا و46 ألفا في الإجازات

9/12/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬بشؤون‭ ‬الجمارك‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬اطلع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬الجسر،‭ ‬وتفقد‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الجمركية‭ ‬والإدارات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الجسر‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجهود‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬وسهولة‭ ‬تنقل‭ ‬البضائع،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أزمنة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬تفويج‭ ‬الشاحنات‭ ‬بالجسر‭ ‬بمتوسط‭ ‬زمن‭ ‬‮
‬عبور‭ ‬بلغ‭ (‬46‭) ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬للشاحنات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الجسر‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬التشغيلية‭ ‬بمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬مناطق‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمسافرين‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬بمعدل‭ (‬2 , 500‭) ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬


‬وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬العبور‭ ‬اليومي‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬بلغ‭ ‬39‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬وشاحنة‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬العبور‭ ‬في‭ ‬الاجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬وشاحنة،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬التشغيلية‭ ‬إلى‭ ‬14‭% ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬

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