شؤون المجتمع برئاسة الأمن العام تحقق المركز الثاني في المسابقة البحثية العربية في مجال حقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬عمار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وتأكيده‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬مثمنا‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لرئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬للجهود‭ ‬والإسهامات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وثمّن‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‭ ‬الأمني‭) ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬ونتائج‭ ‬علمية‭ ‬مهمة‭.‬