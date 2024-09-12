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شؤون المجتمع برئاسة الأمن العام تحقق المركز الثاني في المسابقة البحثية العربية في مجال حقوق الإنسان

9/12/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت‭ ‬شؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬البحثية‭ ‬للكوادر‭ ‬الأمنية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المكتب‭ ‬العربي‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬والإعلام‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬عمار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وتأكيده‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬مثمنا‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لرئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬للجهود‭ ‬والإسهامات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وثمّن‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‭ ‬الأمني‭) ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬ونتائج‭ ‬علمية‭ ‬مهمة‭.‬

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