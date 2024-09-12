شؤون المجتمع برئاسة الأمن العام تحقق المركز الثاني في المسابقة البحثية العربية في مجال حقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فازت شؤون المجتمع برئاسة الأمن العام بالمركز الثاني في المسابقة البحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان، التي نظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالتعاون مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشاد العميد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بدعم ورعاية وزير الداخلية وتأكيده أهمية تعزيز الدراسات في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير العمل الأمني، مثمنا المتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام للجهود والإسهامات العلمية التي يقدّمها منتسبو وزارة الداخلية.
وثمّن مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع جهود الفريق البحثي في إعداد الدراسة الأمنية التي جاءت تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان (الفرص والتحديات وآفاق المستقبل الأمني) وما تضمنته من محاور ونتائج علمية مهمة.
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