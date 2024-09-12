((التنمية الاقتصادية)) يعلن جذب استثمارات تبلغ 16.65 مليون دولار من الهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرحت‭ ‬نور‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬الموائمة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬بالبحرين،‭ ‬فالعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬ووادي‭ ‬السند‭. ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬التراكمي‭ ‬إنما‭ ‬ليعكس‭ ‬قوة‭ ‬وتنافسية‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سمعتها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رئيسي‭ ‬لشركات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتخصصة‭ ‬والرائدة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬وجهة‭ ‬دولية‭ ‬موثوقة‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬توسعة‭ ‬أعمالها‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كيمكو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتوسعة‭ ‬مصنعها‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬خططها‭ ‬لإنشاء‭ ‬مصنعا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬العبوات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬الصلبة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دمج‭ ‬خطوط‭ ‬إنتاج‭ ‬آلية‭ ‬بالكامل‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتوسعت‭ ‬شركة‭ ‬كيمكو‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬لرفع‭ ‬إنتاجها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬التغليف‭ ‬التقليدي‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬الحلول‭ ‬الثانوية‭ ‬والشاملة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬إدارة‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬صناعة‭ ‬منتجات‭ ‬التغليف‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كيمكو‮»‬‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بالتتابع‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تغليف‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ووحدات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭. ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬غوراف‭ ‬ساراوغي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬كيمكو‮»‬‭: ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بتوسعة‭ ‬وتطوير‭ ‬أعمالنا‭ ‬وإمكانياتنا‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬فرصاً‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للنمو‭ ‬وبيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬ولقد‭ ‬أثبتت‭ ‬البحرين‭ ‬أنها‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نجاحنا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تتيحه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مبسطة‭ ‬وسهولة‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعمل‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬كيمكو‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عملياتها‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬باجيريا‭ ‬اندستريز‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بخطط‭ ‬لتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬11‭.‬40‭ ‬ميجاوات،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬تسليم‭ ‬المشروع‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬ترمينالز‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬مشغل‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬وقد‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬باجيريا‭ ‬اندستريز‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬كشركة‭ ‬مصنعة‭ ‬للأصباغ‭ ‬والمواد‭ ‬الوسيطة‭ ‬للأصباغ،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تنوعت‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وعقود‭ ‬المشتريات‭ ‬الهندسية‭ ‬والأعمال‭ ‬الإنشائية‭. ‬ويمثل‭ ‬مشروع‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬توسع‭ ‬دولي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬مقر‭ ‬إقليمي‭ ‬لأعمالها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتنامية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬سيرفد‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬ذكي‭ ‬رقمي‭ ‬مدعوم‭ ‬بمواهب‭ ‬بشرية‭ ‬عالية‭ ‬التأهيل‭ ‬وذات‭ ‬جاهزية‭ ‬مستقبلية‭.‬

وتستمر‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬وما‭ ‬تتبناه‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬حكومية‭ ‬داعمة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية،‭ ‬فقد‭ ‬نما‭ ‬الرصيد‭ ‬التراكمي‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬36‭.‬6‭%‬،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬مساهمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الهندية‭ ‬102‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬سنوياً‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2023،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الرصيد‭ ‬التراكمي‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬