تحذير من ارتكاب المنظمات اليهودية جريمة كبرى ضد الأقصى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭)‬،‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬التحريض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬منظمات‭ ‬جبل‭ ‬الهيكل‮»‬‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬الترويج‭ ‬باستمرار‭ ‬لصورة‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم‭ ‬مكان‭ ‬قبة‭ ‬الصخرة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تنظر‭ ‬بخطورة‭ ‬بالغة‭ ‬لهذا‭ ‬التحريض‭ ‬المتواصل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يترافق‭ ‬مع‭ ‬التصعيد‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬اقتحامات‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتطرفين‭ ‬اليهود‭ ‬وأداء‭ ‬صلوات‭ ‬تلمودية‭ ‬وطقوس‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬باحاته‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وخاصة‭ ‬السجود‭ ‬الملحمي‭ ‬والنفخ‭ ‬بالبوق‭ ‬وأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الرقصات‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وغيرها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬الوزارة‭ ‬تصعيدا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬القدس‭ ‬ومقدساتها‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬عامة‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬كنيست‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الاقتحامات‭ ‬أبرزهم‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬بن‭ ‬غفير،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬حماية‭ ‬سياسية‭ ‬رسمية‭ ‬ودعم‭ ‬لتلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستعمارية‭ ‬التهويدية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المسجد‭ ‬لتكريس‭ ‬تقسيمه‭ ‬الزماني‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تقسيمه‭ ‬مكانيا،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هدمه‭ ‬بالكامل‭ ‬وبناء‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم‭ ‬مكانه‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬‮«‬إقدام‭ ‬المنظمات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الاستعمارية‭ ‬المتطرفة‭ ‬على‭ ‬المس‭ ‬بالأقصى،‭ ‬وخاصة‭ ‬تداعيات‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬ساحة‭ ‬الصراع‭ ‬والمنطقة‭ ‬برمتها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الوزارة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬تنسيق‭ ‬جهودها‭ ‬لمواجهة‭ ‬استهداف‭ ‬الأقصى‭ ‬والمقدسات‭ ‬والقدس‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لتعظيم‭ ‬الإدانات‭ ‬العالمية‭ ‬لهذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬وحشد‭ ‬أوسع‭ ‬جبهة‭ ‬دولية‭ ‬ضاغطة‭ ‬لوقفه،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬لشعبنا‭ ‬عامة‭ ‬وللقدس‭ ‬ومقدساتها‭ ‬وللأقصى‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬القانونية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬شعبنا‭ ‬والأقصى‭ ‬يشجع‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتطرفة‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬عدوانها‭ ‬وجرائمها‭ ‬واستهدافها‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‮»‬‭. ‬