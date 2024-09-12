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خصصت هذا العام لمجال التمثيلوزير الإعلام يطلق النسخة الثانية من جائزة المواهب الإعلامية

9/12/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬الوزارة‭ ‬سنويًا‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬مختبر‭ ‬المبدعين‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتها‭ ‬وتدريبها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إنتاج‭ ‬إعلامي‭ ‬احترافي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لمجال‭ ‬‮«‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬وفنون‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬واستمرارها‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬بمختلف‭ ‬فروعه‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تنافسٍ‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬المبدعين،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬السابقة‭ ‬باكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬الواعدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬نتوقع‭ ‬لها‭ ‬حضورًا‭ ‬واسعًا‭ ‬وإسهامًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‮
‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‮
‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬موضوع‭ ‬الجائزة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ليكون‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التمثيل‮»‬،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإيمان‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬ورسالة‭ ‬فن‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بوعي‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬نبيلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬أجيال‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والممثلين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬أمامهم‭ ‬لإظهار‭ ‬إبداعاتهم‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجائزة،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭.‬

وتهدف‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬واكتشاف‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والسينمائية‭ ‬والمسرحية‭.‬

وتتضمن‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬وبرامج‭ ‬تطويرية‭ ‬متخصصة‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الأداء‭ ‬التمثيلي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬ومكافآت‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬وجوائز‭ ‬تقديرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تهيئة‭ ‬المشاركين‭ ‬للفوز‭ ‬بفرص‭ ‬حقيقية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الوزارة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬الصناعة‭ ‬الفنية‭.‬

ويشترط‭ ‬في‭ ‬المتقدم‭ ‬للجائزة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬وأن‭ ‬يجتاز‭ ‬الاختبارات‭ ‬التأهيلية‭ ‬ومقابلات‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬التي‭ ‬ستضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬التقدم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬التسجيل‭ ‬بالموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ >‭.‬ mia ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬

وسيكون‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬للجائزة‭ ‬مفتوحًا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بعدها‭ ‬تقوم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬30‭ ‬متقدمًا،‭ ‬يتم‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬القادمين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين
في‮
‬يناير‮
‬2025‭.‬

MENAFN12092024000055011008ID1108668907

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