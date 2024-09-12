خصصت هذا العام لمجال التمثيلوزير الإعلام يطلق النسخة الثانية من جائزة المواهب الإعلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، أمس الخميس، إطلاق الدورة الثانية من «جائزة المواهب الإعلامية 2024»، والتي تنظمها الوزارة سنويًا بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل «تمكين»، ضمن مبادرات مختبر المبدعين بهدف استكشاف المواهب الإعلامية البحرينية الشابة ومساعدتها على تحقيق طموحاتها وتدريبها على تقديم إنتاج إعلامي احترافي، حيث تم تخصيص جائزة هذا العام لمجال «التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح».
وأكد وزير الإعلام حرص الوزارة على دعم ورعاية المبدعين من شباب البحرين في مختلف مجالات وفنون العمل الإعلامي، واستمرارها في إطلاق المبادرات التي تستهدف صقل مهاراتهم والارتقاء بها، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العمل الإعلامي بمختلف فروعه.
وقال إن جائزة المواهب الإعلامية أسهمت في تحقيق تنافسٍ إيجابي بين المبدعين، ونجحت في دورتها السابقة باكتشاف العديد من المواهب الإعلامية الواعدة والمتميزة التي نتوقع لها حضورًا واسعًا وإسهامًا بارزًا في
مسيرة العمل الإعلامي مستقبلاً.
وأضاف وزير
الإعلام إن اختيار موضوع الجائزة لهذا العام ليكون مجال «التمثيل»، يأتي في إطار الإيمان بأهمية دور ورسالة فن التمثيل في النهوض بوعي المجتمع من خلال ما يقدمه من رسالة نبيلة، إلى جانب المساهمة في تدريب وصقل مهارات أجيال جديدة من الفنانين والممثلين البحرينيين، وفتح آفاق جديدة أمامهم لإظهار إبداعاتهم.
وأشاد وزير الإعلام بالتعاون القائم بين الوزارة وصندوق العمل «تمكين» من خلال الجائزة، وما يوليه الصندوق من حرص على دعم البرامج والخطط الرامية إلى تطوير مهارات الشباب البحريني في جميع المجالات، ولاسيما في قطاع الإعلام.
وتهدف «جائزة المواهب الإعلامية 2024»، إلى استقطاب واكتشاف الموهوبين في مجال التمثيل بهدف تطوير قدراتهم وتأهيلهم للاندماج في الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.
وتتضمن الجائزة تقديم ورش تدريبية وبرامج تطويرية متخصصة لرفع كفاءة المشاركين في تقنيات الأداء التمثيلي، وتعزيز مهاراتهم، ومكافآت مالية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى وجوائز تقديرية، فضلاً عن تهيئة المشاركين للفوز بفرص حقيقية للمشاركة في مجال التمثيل في أعمال الوزارة القادمة من خلال تدريبهم على التعامل مع تحديات الصناعة الفنية.
ويشترط في المتقدم للجائزة أن يكون ضمن الفئة العمرية 15 عامًا فما فوق، وأن يجتاز الاختبارات التأهيلية ومقابلات لجنة التحكيم، التي ستضم نخبة من الشخصيات الفنية البحرينية، علمًا بأنه يمكن التقدم للمشاركة في الجائزة عبر رابط التسجيل بالموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام >. mia . gov . bh .
وسيكون باب التقديم للجائزة مفتوحًا خلال الفترة من 12 سبتمبر 2024 إلى 5 أكتوبر 2024، بعدها تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 30 متقدمًا، يتم إشراكهم في برنامج تدريبي على أيدي خبراء من داخل وخارج مملكة البحرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين
في
يناير
2025.
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