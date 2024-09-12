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تطوير العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبيالملك يؤكد أهمية القمة الخليجية الأوروبية الأولى في أكتوبر

9/12/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

وبحث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكافية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناتهم،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬للسلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوبها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬



استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬واستعرض‭ ‬جلالته‭ ‬معه‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وسبل‭ ‬تنمية‭ ‬ودعم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتنامية‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وأهم‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وبحث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكافية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناتهم،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬للسلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوبها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬


‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وحسن‭ ‬استقبال،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مبديا‭ ‬اهتمام‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬الداعمة‭ ‬للسلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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