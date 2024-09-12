تطوير العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبيالملك يؤكد أهمية القمة الخليجية الأوروبية الأولى في أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المتنامية بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير والازدهار على الجانبين.
وأكد جلالته أهمية القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الأولى التي سوف تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال شهر أكتوبر المقبل، معربًا جلالة الملك المعظم عن تمنياته التوفيق لهذه القمة لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين الجانبين والدفع بمسارات التعاون والتنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس في قصر الصخير شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.
وبحث جلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك في مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وأكد جلالته في هذا السياق أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع للتخفيف من معاناتهم، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل القائم على حل الدولتين بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها لصالح جميع شعوبها، مؤكدًا جلالته دعم المملكة لكل الجهود والمساعي الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصخير، شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.
ورحب صاحب الجلالة برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، واستعرض جلالته معه مختلف جوانب العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تنمية ودعم مجالات التعاون وتوطيد العمل المشترك في المجالات كافة بما يعزز الأهداف والمصالح المتبادلة.
وأشاد جلالته بالمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات المتنامية والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير والازدهار على الجانبين.
كما تطرق اللقاء إلى القمة الأولى التي سوف تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل خلال شهر أكتوبر المقبل، وأهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، معربًا جلالة الملك المعظم عن تمنياته التوفيق لهذه القمة لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين الجانبين والدفع بمسارات التعاون والتنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
وبحث جلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك في مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وأكد جلالته في هذا السياق أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع للتخفيف من معاناتهم، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل القائم على حل الدولتين بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها لصالح جميع شعوبها، مؤكدًا جلالته دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره الجزيل لجلالة الملك المعظم لما لقيه من ترحيب وحسن استقبال، مثمنًا جهود جلالته لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، مبديا اهتمام دول الاتحاد وحرصها على توثيق أوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين على جميع المستويات، مشيدًا بمواقف المملكة الداعمة للسلم والاستقرار في المنطقة.
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