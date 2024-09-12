رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: دراسة إلغاء ((الشنغن)) للبحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب علي عبدالخالق:
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فكرة إلغاء تأشيرة »الشنغن «لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشيرًا إلى تسهيل إجراءات إصدار تأشيرة الشنغن حيث أن 99.9% من مواطني دول الخليج يحصلون عليها دون صعوبة مدة 5 سنوات.
وأضاف خلال لقاء إعلامي بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، أن العلاقات البحرينية الأوروبية وطيدة ووثيقة منذ عقود طويلة، ولقائي مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كان بهدف استعراض مختلف جوانب هذه العلاقات وسبل تنميتها ودعم مجالات التعاون وتوطيد العمل المشترك في المجالات كافة بما يعزز الأهداف والمصالح المتبادلة. ولفت ميشيل إلى القمة الأولى التي سوف تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن أبرز القضايا التي سيتم تناولها خلال القمة، هو ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة خاصة مع تزايد حدة الصراعات الإقليمية، سواء في أوكرانيا أو غزة.
وأوضح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أن محادثات إطلاق غرفة التجارة الأوروبية في البحرين ستبدأ الأسبوع المقبل على أن يتم إطلاق الغرفة قريبًا، وذلك بناء على توصيات المنتدى الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في البحرين العام الماضي، لتكون بذلك البحرين ثاني دولة خليجية يتم فيها تأسيس غرفة للتجارة الأوروبية بعد العاصمة السعودية الرياض.
وأكد رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي أن تأسيس غرفة للتجارة الأوروبية سيشكل نقطة عبور للعديد من الشركات الأوروبية نحو المملكة، سواء في المجالات التجارية أو الاستثمار في المملكة.
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين، أكد أنها ستكون ضمن المواضيع المدرجة على طاولة القمة الخليجية الأوروبية، مشددًا على أن مثل هذه الاتفاقيات توفر فرصا قوية لزيادة تعزيز التجارة والاستثمار بين أوروبا والبحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما أن هناك فرصا للشركات الأوروبية للاستثمار في عديد من القطاعات الواعدة في البحرين مثل التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدول الأوروبية بالتنوع والريادة في مختلف الصناعات.
وفي الختام، أعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره الجزيل لجلالة الملك المعظم لما لقيه من ترحيب وحسن استقبال، مثمنًا جهود جلالته لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، مبديًا اهتمام دول الاتحاد وحرصها على توثيق أوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين على جميع المستويات، مشيدًا بمواقف المملكة الداعمة للسلم والاستقرار في المنطقة.
MENAFN12092024000055011008ID1108668905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.