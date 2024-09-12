رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: دراسة إلغاء ((الشنغن)) للبحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل،‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تدرس‭ ‬فكرة‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬‮»‬الشنغن‭ ‬‮«‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬الشنغن‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬99‭.‬9‭% ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬صعوبة‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬إعلامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وطيدة‭ ‬ووثيقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ولقائي‭ ‬مع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كان‭ ‬بهدف‭ ‬استعراض‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬ودعم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة‭. ‬ولفت‭ ‬ميشيل‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬خلال‭ ‬القمة،‭ ‬هو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬حدة‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬إطلاق‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ستبدأ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬الغرفة‭ ‬قريبًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬البحرين‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تأسيس‭ ‬غرفة‭ ‬للتجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬غرفة‭ ‬للتجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬سيشكل‭ ‬نقطة‭ ‬عبور‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬نحو‭ ‬المملكة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وحول‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬ضمن‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬توفر‭ ‬فرصا‭ ‬قوية‭ ‬لزيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والبحرين،‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصا‭ ‬للشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وغيرها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتميز‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالتنوع‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وحسن‭ ‬استقبال،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مبديًا‭ ‬اهتمام‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬الداعمة‭ ‬للسلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬