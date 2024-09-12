Friday, 13 September 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: دراسة إلغاء ((الشنغن)) للبحرينيين

9/12/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل،‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تدرس‭ ‬فكرة‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬‮»‬الشنغن‭ ‬‮«‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬الشنغن‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬99‭.‬9‭% ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬صعوبة‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬إعلامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وطيدة‭ ‬ووثيقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ولقائي‭ ‬مع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كان‭ ‬بهدف‭ ‬استعراض‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬ودعم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة‭. ‬ولفت‭ ‬ميشيل‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬خلال‭ ‬القمة،‭ ‬هو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬حدة‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬إطلاق‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ستبدأ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬الغرفة‭ ‬قريبًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬البحرين‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تأسيس‭ ‬غرفة‭ ‬للتجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬غرفة‭ ‬للتجارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬سيشكل‭ ‬نقطة‭ ‬عبور‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬نحو‭ ‬المملكة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وحول‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬ضمن‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬توفر‭ ‬فرصا‭ ‬قوية‭ ‬لزيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والبحرين،‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصا‭ ‬للشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وغيرها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتميز‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالتنوع‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وحسن‭ ‬استقبال،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مبديًا‭ ‬اهتمام‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬الداعمة‭ ‬للسلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN12092024000055011008ID1108668905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث