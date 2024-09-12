621 مدينة أمريكية يوجد بها منازل سعرها أكثر من مليون دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصبحت المنازل التي تبلغ قيمتها مليون دولار أكثر شيوعا في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة معدلات التضخم.



وبحسب إحصائية جديدة نتائجها "فيجوال كابيتالست"، يوجد في الولايات المتحدة نحو 621 مدينة يبلغ سعر المنزل النموذجي بها مليون دولار أو أكثر.

ويقول موقع الإحصائيات إن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في انخفاض أسعار العقارات التجارية، إلا أنها لم يكن لها نفس التأثير على سوق المساكن.

وفيما يلي إحصائية لعدد المدن في كل ولاية أمريكية حيث يبلغ سعر المنزل النموذجي مليون دولار أو أكثر، استنادا إلى بيانات من شركة Zillow.

وبحسب الإحصائية، تضم ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من المدن الحاضنة لمنازل قيمتها مليون دولار على الأقل، حيث تعد مدينة أثيرتون في كاليفورنيا المدينة التي تضم أكبر عدد من المنازل المليونية، حيث يبلغ سعر المنزل النموذجي بها 7.5 مليون دولار.

من بعدها تأتي ولاية نيويورك في المرتبة التالية، حيث يبلغ عدد مدنها الحاضنة لمنازل بقيمة مليون دولار على الأقل 76 مدينة.

ويُظهر تقرير منفصل أن سعر المنازل العائلية الفردية في نيويورك قفز بنسبة 10.9% سنويا منذ الربع الأول من عام 2023، مما يمنح الولاية بعضا من أسرع أسعار المساكن ارتفاعا في أمريكا.

في المرتبة الثالثة تأتي ولاية نيوجيرسي، التي شهدت واحدة من أكبر الزيادات في المدن بنحو 67 مدينة، حيث تبلغ قيمة المنازل بها مليون دولار على الأقل بشكل عام منذ فبراير/شباط 2023.

جاء من بعدها بالقائمة في الترتيب الرابع ولاية ماساتشوستس، التي تضم 44 مدينة تحتض منازل بقيمة مليون دولار على الأقل، من المنازل التي ينطبق عليها وصف المنزال النموذجي في أمريكا.

وتأتي ولاية فلوريدا في الترتيب الخامس التي تضم 30 مدينة تحتضن هذه الشريحة من المنازل المليونية، ثم في الترتيب السادس تأتي ولاية واشنطن التي تضم 23 مدينة تحتضن هذا النوع من المنازل.

كل من ولاية كولورادو وهاواي تشاركتا الترتيب السابع بـ22 مدينة، ثم في الترتيب الثامن تكساس التي تضم 17 مدينة تحتضن منازل مليونية.

في الترتيب التاسع ولاية ميرلاند بإجمالي 11 مدينة، ثم في الترتيب العاشر ولاية يوتاه بإجمالي 9 مدن.