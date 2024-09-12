621 مدينة أمريكية يوجد بها منازل سعرها أكثر من مليون دولار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصبحت المنازل التي تبلغ قيمتها مليون دولار أكثر شيوعا في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة معدلات التضخم.
وبحسب إحصائية جديدة نقل نتائجها "فيجوال كابيتالست"، يوجد في الولايات المتحدة نحو 621 مدينة يبلغ سعر المنزل النموذجي بها مليون دولار أو أكثر.
ويقول موقع الإحصائيات إن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في انخفاض أسعار العقارات التجارية، إلا أنها لم يكن لها نفس التأثير على سوق المساكن.
وفيما يلي إحصائية لعدد المدن في كل ولاية أمريكية حيث يبلغ سعر المنزل النموذجي مليون دولار أو أكثر، استنادا إلى بيانات من شركة Zillow.
وبحسب الإحصائية، تضم ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من المدن الحاضنة لمنازل قيمتها مليون دولار على الأقل، حيث تعد مدينة أثيرتون في كاليفورنيا المدينة التي تضم أكبر عدد من المنازل المليونية، حيث يبلغ سعر المنزل النموذجي بها 7.5 مليون دولار.
من بعدها تأتي ولاية نيويورك في المرتبة التالية، حيث يبلغ عدد مدنها الحاضنة لمنازل بقيمة مليون دولار على الأقل 76 مدينة.
ويُظهر تقرير منفصل أن سعر المنازل العائلية الفردية في نيويورك قفز بنسبة 10.9% سنويا منذ الربع الأول من عام 2023، مما يمنح الولاية بعضا من أسرع أسعار المساكن ارتفاعا في أمريكا.
في المرتبة الثالثة تأتي ولاية نيوجيرسي، التي شهدت واحدة من أكبر الزيادات في المدن بنحو 67 مدينة، حيث تبلغ قيمة المنازل بها مليون دولار على الأقل بشكل عام منذ فبراير/شباط 2023.
جاء من بعدها بالقائمة في الترتيب الرابع ولاية ماساتشوستس، التي تضم 44 مدينة تحتض منازل بقيمة مليون دولار على الأقل، من المنازل التي ينطبق عليها وصف المنزال النموذجي في أمريكا.
وتأتي ولاية فلوريدا في الترتيب الخامس التي تضم 30 مدينة تحتضن هذه الشريحة من المنازل المليونية، ثم في الترتيب السادس تأتي ولاية واشنطن التي تضم 23 مدينة تحتضن هذا النوع من المنازل.
كل من ولاية كولورادو وهاواي تشاركتا الترتيب السابع بـ22 مدينة، ثم في الترتيب الثامن تكساس التي تضم 17 مدينة تحتضن منازل مليونية.
في الترتيب التاسع ولاية ميرلاند بإجمالي 11 مدينة، ثم في الترتيب العاشر ولاية يوتاه بإجمالي 9 مدن.
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