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الرئيس التركي: نحتاج للسلام أولا للحد من الصدمات الجيوسياسية

9/12/2024 3:06:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 9 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن بناء مستقبل آمن ومزدهر يحتاج أولا إلى السلام فالتحديات مثل "الإرهاب ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب" والهجرة غير النظامية وتغير المناخ تزيد من حدة الصدمات الجيوسياسية.
جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية تحت شعار (الوحدة في التنوع).
واعتبر الرئيس التركي أن "الأكثر إيلاما هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في غزة حيث نواجه منذ 11 شهرا أحداثا فقد فيها أكثر من 41 ألف شخص أرواحهم بينهم 17 ألف طفل وجرح أكثر من 100 ألف ودمرت غزة بالكامل".
ودعا المجتمع الدولي خصوصا الأمم المتحدة إلى "رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" مضيفا أنه "لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل".
من جانب آخر أكد أردوغان ضرورة "ضمان نظام حوكمة عالمي يتسم بالعدالة" بحيث لا يقتصر التمثيل فيه على الدول التي حققت مستوى معينا من الرفاهية فقط بل يشمل أيضا المجتمعات التي تواصل جهودها التنموية.
ودعا إلى الانتقال لنظام يركز على التحول الأخضر ويدعم التنمية المستدامة و"لا يترك أحدا يتخلف عن الركب" من أجل بناء مستقبل أفضل.
وأوضح أن القمة تهدف إلى "تعزيز التضامن الدولي ضد التهديدات التي تؤثر في مستقبل البشرية وتمهيد الطريق لبناء نظام سلمي وآمن وعادل". (النهاية)

ا ع س / ر س




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