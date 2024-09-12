الرئيس التركي: نحتاج للسلام أولا للحد من الصدمات الجيوسياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 12 - 9 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن بناء مستقبل آمن ومزدهر يحتاج أولا إلى السلام فالتحديات مثل "الإرهاب ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب" والهجرة غير النظامية وتغير المناخ تزيد من حدة الصدمات الجيوسياسية.
جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية تحت شعار (الوحدة في التنوع).
واعتبر الرئيس التركي أن "الأكثر إيلاما هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في غزة حيث نواجه منذ 11 شهرا أحداثا فقد فيها أكثر من 41 ألف شخص أرواحهم بينهم 17 ألف طفل وجرح أكثر من 100 ألف ودمرت غزة بالكامل".
ودعا المجتمع الدولي خصوصا الأمم المتحدة إلى "رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" مضيفا أنه "لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل".
من جانب آخر أكد أردوغان ضرورة "ضمان نظام حوكمة عالمي يتسم بالعدالة" بحيث لا يقتصر التمثيل فيه على الدول التي حققت مستوى معينا من الرفاهية فقط بل يشمل أيضا المجتمعات التي تواصل جهودها التنموية.
ودعا إلى الانتقال لنظام يركز على التحول الأخضر ويدعم التنمية المستدامة و"لا يترك أحدا يتخلف عن الركب" من أجل بناء مستقبل أفضل.
وأوضح أن القمة تهدف إلى "تعزيز التضامن الدولي ضد التهديدات التي تؤثر في مستقبل البشرية وتمهيد الطريق لبناء نظام سلمي وآمن وعادل". (النهاية)
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