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دولة الكويت تسلط الضوء على تمكين المرأة الاقتصادي في التحول الرقمي بمنتدى منظمة شانغهاي للتعاون

9/12/2024 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 – 9 (كونا) -- أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الكويت في مجال تمكين المرأة رقميا واقتصاديا مشيرة إلى أن هذا التقدم يستند إلى دستور دولة الكويت الذي ينص على عدم التمييز على أساس الجنس ويرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمة للشيخة جواهر الصباح خلال مشاركتها ممثلة عن دولة الكويت في منتدى المرأة لدول منظمة شانغهاي للتعاون الذي عقد في مدينة تشينغداو في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري والذي ناقش سبل تمكين المرأة اقتصاديا في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وشددت الشيخة جواهر الصباح على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتمكين المرأة مشيرة إلى أن 99 في المئة من النساء في الكويت أكملن تعليمهن الابتدائي كما أن 70 في المئة من الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الكويت هم من النساء والفتيات إذ تعكس هذه النسب المرتفعة اهتمام الدولة بتطوير قدرات المرأة في هذه المجالات الحيوية.
واستعرضت جهود دولة الكويت لتمكين المرأة في مكان العمل بما في ذلك مساهمة لجنة شؤون المرأة والأعمال في اعداد قوانين تهدف إلى لحماية المرأة من التحرش والتمييز في مقر العمل.
ولفتت إلى مبادرات وطنية رائدة مثل أكاديمية (Coded Academy X) التي تركز على تعليم الطالبات مهارات التكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسلطت الضوء على نماذج ملهمة للمرأة الكويتية التي حققت إنجازات بارزة في مجالات التكنولوجيا والأعمال مثل الدكتورة ريم الشمري والمهندسة شيماء التركيت والدكتورة فتوح الرقم والمهندسة سارة بورجيب مؤكدة أن هذه النماذج تعكس الإمكانات الهائلة للمرأة الكويتية وقدرتها على تحقيق التميز في المجالات كافة.
ونوهت بدور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة مشيرة إلى مبادرات عدة ومنها منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص مسلطة الضوء على تمثيل المرأة الكويتية في القطاع المصرفي الكويتي إذ تشغل النساء 41 في المئة من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و35 في المئة من القوى العاملة في القطاع المصرفي.
وأكدت الشيخة جواهر الصباح على رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) التي تأتي متماثلة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين.
وأشارت مشيرة في هذا الصدد إلى الاستثمار الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في المشاريع ذات الصلة بتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات وضمان حصولها على فرص متساوية مع الرجل لافتة إلى تخصيص دولة الكويت يوم 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية احتفالا بمسيرتها الحافلة بالإنجازات.
وجددت التأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين الذي يظهر جليا في توقيع الكويت وتصديقها على اتفاقيات دولية أساسية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشاركة الفعالة في عمل ومنهاج بكين.
وكانت الشيخة جواهر الصباح قد التقت مع نائبة رئيسة وعضوة أمانة اتحاد النساء لعموم الصين لين يي على هامش أعمال المنتدى بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة وفي هذا الصدد استذكرت عضوة أمانة اتحاد النساء لعموم الصين لين يي متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الشراكة والتعاون المتبادل في كافة المجالات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة مع منظمة شانغهاي للتعاون إثر انضمام دولة الكويت لها في عام 2023 بصفة شريك حوار وإذ يعد هذا الانضمام أولى خطوات انضمامها إلى المنظمة كعضو كامل. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




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