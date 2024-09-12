دولة الكويت تسلط الضوء على تمكين المرأة الاقتصادي في التحول الرقمي بمنتدى منظمة شانغهاي للتعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 – 9 (كونا) -- أكدت مساعد وزير
الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الكويت في مجال تمكين المرأة رقميا واقتصاديا مشيرة إلى أن هذا التقدم يستند إلى دستور دولة الكويت الذي ينص على عدم التمييز على أساس الجنس ويرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمة للشيخة جواهر الصباح خلال مشاركتها ممثلة عن دولة الكويت في منتدى المرأة لدول منظمة شانغهاي للتعاون الذي عقد في مدينة تشينغداو في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري والذي ناقش سبل تمكين المرأة اقتصاديا في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وشددت الشيخة جواهر الصباح على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتمكين المرأة مشيرة إلى أن 99 في المئة من النساء في الكويت أكملن تعليمهن الابتدائي كما أن 70 في المئة من الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الكويت هم من النساء والفتيات إذ تعكس هذه النسب المرتفعة اهتمام الدولة بتطوير قدرات المرأة في هذه المجالات الحيوية.
واستعرضت جهود دولة الكويت لتمكين المرأة في مكان العمل بما في ذلك مساهمة لجنة شؤون المرأة والأعمال في اعداد قوانين تهدف إلى لحماية المرأة من التحرش والتمييز في مقر العمل.
ولفتت إلى مبادرات وطنية رائدة مثل أكاديمية (Coded Academy X) التي تركز على تعليم الطالبات مهارات التكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسلطت الضوء على نماذج ملهمة للمرأة الكويتية التي حققت إنجازات بارزة في مجالات التكنولوجيا والأعمال مثل الدكتورة ريم الشمري والمهندسة شيماء التركيت والدكتورة فتوح الرقم والمهندسة سارة بورجيب مؤكدة أن هذه النماذج تعكس الإمكانات الهائلة للمرأة الكويتية وقدرتها على تحقيق التميز في المجالات كافة.
ونوهت بدور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة مشيرة إلى مبادرات عدة ومنها منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص مسلطة الضوء على تمثيل المرأة الكويتية في القطاع المصرفي الكويتي إذ تشغل النساء 41 في المئة من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و35 في المئة من القوى العاملة في القطاع المصرفي.
وأكدت الشيخة جواهر الصباح على رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) التي تأتي متماثلة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين.
وأشارت مشيرة في هذا الصدد إلى الاستثمار الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في المشاريع ذات الصلة بتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات وضمان حصولها على فرص متساوية مع الرجل لافتة إلى تخصيص دولة الكويت يوم 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية احتفالا بمسيرتها الحافلة بالإنجازات.
وجددت التأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين الذي يظهر جليا في توقيع الكويت وتصديقها على اتفاقيات دولية أساسية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشاركة الفعالة في عمل ومنهاج بكين.
وكانت الشيخة جواهر الصباح قد التقت مع نائبة رئيسة وعضوة أمانة اتحاد النساء لعموم الصين لين يي على هامش أعمال المنتدى بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة وفي هذا الصدد استذكرت عضوة أمانة اتحاد النساء لعموم الصين لين يي متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الشراكة والتعاون المتبادل في كافة المجالات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة مع منظمة شانغهاي للتعاون إثر انضمام دولة الكويت لها في عام 2023 بصفة شريك حوار وإذ يعد هذا الانضمام أولى خطوات انضمامها إلى المنظمة كعضو كامل. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
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