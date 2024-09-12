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الحكومة العراقية تدين جرائم الاحتلال في غزة

9/12/2024 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 12 - 9 (كونا) -- دانت الحكومة العراقية اليوم الخميس بأشد العبارات الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن إصرار عدوان الاحتلال على الذهاب إلى "أقصى درجات التطرف والوحشية" في قطاع غزة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله ومنظماته ومؤسساته لإيقافه مضيفا أن ثمن هذا "السكوت غير المبرر" هو "ضحايا جدد وتخريب مستمر".
وتأتي هذه الإدانة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين إذ استشهد ما يزيد على 40 مدنيا بقصف للاحتلال على مخيمات النازحين في منطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوبي قطاع غزة.
كما استهدف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم (النصيرات) وسط القطاع أمس الأربعاء ما أسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم ستة من موظفي (أونروا) فيما أصيب نحو 40 آخرين من النازحين. (النهاية)

ع ح ه / م ع ع




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