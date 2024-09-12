الحكومة العراقية تدين جرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 12 - 9 (كونا) -- دانت الحكومة العراقية اليوم الخميس بأشد العبارات الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن إصرار عدوان الاحتلال على الذهاب إلى "أقصى درجات التطرف والوحشية" في قطاع غزة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله ومنظماته ومؤسساته لإيقافه مضيفا أن ثمن هذا "السكوت غير المبرر" هو "ضحايا جدد وتخريب مستمر".
وتأتي هذه الإدانة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين إذ استشهد ما يزيد على 40 مدنيا بقصف للاحتلال على مخيمات النازحين في منطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوبي قطاع غزة.
كما استهدف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم (النصيرات) وسط القطاع أمس الأربعاء ما أسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم ستة من موظفي (أونروا) فيما أصيب نحو 40 آخرين من النازحين. (النهاية)
ع ح ه / م ع ع
MENAFN12092024000071011013ID1108668335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.