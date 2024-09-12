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واشنطن تفرض عقوبات على 16 مسؤولا فنزويليا على خلفية الانتخابات الرئاسية في بلادهم

9/12/2024 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على 16 مسؤولا فنزويليا على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلادهم أخيرا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي إن "الولايات المتحدة اتخذت تلك الإجراءات العقابية لتعزيز المساءلة ضد (رئيس فنزويلا) نيكولاس مادورو ومواليه لعرقلتهم إجراء انتخابات تنافسية وشاملة ولدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا".
وأضاف بلينكن أن "مادورو ادعى باطلا تحقيقه النصر بينما قمع المعارضة الديمقراطية وهددها في محاولة غير مشروعة للتشبث بالسلطة بدلا من احترام إرادة الشعب الفنزويلي التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وقيود على إصدار التأشيرات ضد 16 فردا من "أتباع" مادورو بما في ذلك قادة المجلس الانتخابي الوطني والمحكمة العليا والجمعية الوطنية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "هؤلاء المسؤولين أعاقوا إقامة عملية انتخابية شفافة وإصدار نتائج دقيقة" مضيفة أن القيود على التأشيرة والعقوبات تم اتخاذها بموجب الإعلان الرئاسي رقم 9931 على المسؤولين الموالين لمادورو الذين "قوضوا" العملية الانتخابية في فنزويلا.
وبعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم يرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين سواء الحاليين أو السابقين على لائحة العقوبات الأمريكية إلى أكثر من 160 شخصا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد الأحد الماضي دعمه القوي لمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس الذي غادر بلاده وطلب اللجوء في إسبانيا على خلفية التوتر الذي شهدته فنزويلا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت إسبانيا الاثنين الماضي أنها منحت اللجوء السياسي لغونزاليس الذي سمحت كراكاس له بالمغادرة بهدف "عودة الهدوء" إلى البلاد على خلفية أزمة سياسية تشهدها عقب إعلان فوز مادورو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو الماضي. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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