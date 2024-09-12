واشنطن تفرض عقوبات على 16 مسؤولا فنزويليا على خلفية الانتخابات الرئاسية في بلادهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على 16 مسؤولا فنزويليا على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلادهم أخيرا.
وقال وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي إن "الولايات المتحدة اتخذت تلك الإجراءات العقابية لتعزيز المساءلة ضد (رئيس فنزويلا) نيكولاس مادورو ومواليه لعرقلتهم إجراء انتخابات
تنافسية وشاملة ولدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا".
وأضاف بلينكن أن "مادورو ادعى باطلا تحقيقه النصر بينما قمع المعارضة الديمقراطية وهددها في محاولة غير مشروعة للتشبث بالسلطة بدلا من احترام إرادة الشعب الفنزويلي التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وقيود على إصدار التأشيرات ضد 16 فردا من "أتباع" مادورو بما في ذلك قادة المجلس الانتخابي الوطني والمحكمة العليا والجمعية الوطنية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "هؤلاء المسؤولين أعاقوا إقامة عملية انتخابية شفافة وإصدار نتائج دقيقة" مضيفة أن القيود على التأشيرة والعقوبات تم اتخاذها بموجب الإعلان الرئاسي رقم 9931 على المسؤولين الموالين لمادورو الذين "قوضوا" العملية الانتخابية في فنزويلا.
وبعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم يرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين سواء الحاليين أو السابقين على لائحة العقوبات الأمريكية إلى أكثر من 160 شخصا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد الأحد الماضي دعمه القوي لمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس الذي غادر بلاده وطلب اللجوء في إسبانيا على خلفية التوتر الذي شهدته فنزويلا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت إسبانيا الاثنين الماضي أنها منحت اللجوء السياسي لغونزاليس الذي سمحت كراكاس له بالمغادرة بهدف "عودة الهدوء" إلى البلاد على خلفية أزمة سياسية تشهدها عقب إعلان فوز مادورو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو الماضي. (النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN12092024000071011013ID1108668334
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