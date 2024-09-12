دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة للنازحين الفلسطينيين في غارة جوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة للنازحين الفلسطينيين في غارة جوية راح ضحيتها عدد من الأبرياء منهم موظفون تابعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وشجبت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس هذه الجريمة النكراء مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف سلسلة الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال.
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولاسيما النازحين منهم في قطاع غزة. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
MENAFN12092024000071011013ID1108668333
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