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دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة للنازحين الفلسطينيين في غارة جوية

9/12/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة للنازحين الفلسطينيين في غارة جوية راح ضحيتها عدد من الأبرياء منهم موظفون تابعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وشجبت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس هذه الجريمة النكراء مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف سلسلة الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال.
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولاسيما النازحين منهم في قطاع غزة. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




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