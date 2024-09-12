منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي البطولة الآسيوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 12 - 9 (كونا) -- خسر منتخب
الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الخميس أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (36 - 24) في الدور قبل النهائي للبطولة الآسيوية العاشرة للعبة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2025 في سلوفينيا.
وقدم الفريقان أداء جيدا اتسم بالندية والإثارة وتوالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهما إلا أن منتخب كوريا الجنوبية حسم اللقاء لصالحه وتأهل إلى الدور النهائي للبطولة.
وقدم لاعبو المنتخب الكويتي مباراة
قوية وأداء جيدا خلال المباراة الحماسية ولعبوا بمستوى فني عال رغم دخولهم اللقاء تحت ضغط كبير بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي.
ويلتقي المنتخب الكويتي شقيقه السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة بعد غد السبت.
يذكر أن منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد كان قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي ستستضيفها سلوفينيا عام 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) أمس الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
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