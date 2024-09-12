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منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي البطولة الآسيوية

9/12/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 12 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الخميس أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (36 - 24) في الدور قبل النهائي للبطولة الآسيوية العاشرة للعبة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2025 في سلوفينيا.
وقدم الفريقان أداء جيدا اتسم بالندية والإثارة وتوالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهما إلا أن منتخب كوريا الجنوبية حسم اللقاء لصالحه وتأهل إلى الدور النهائي للبطولة.
وقدم لاعبو المنتخب الكويتي مباراة قوية وأداء جيدا خلال المباراة الحماسية ولعبوا بمستوى فني عال رغم دخولهم اللقاء تحت ضغط كبير بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي.
ويلتقي المنتخب الكويتي شقيقه السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة بعد غد السبت.
يذكر أن منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد كان قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي ستستضيفها سلوفينيا عام 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) أمس الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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