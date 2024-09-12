المغرب يعلن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود واصفة الوضع الصحي للمريض بأنها "مستقرة لا تدعو للقلق".
وأوضحت الوزارة في بيان أن المصاب خضع للرعاية الصحية في أحد المراكز المتخصصة في (مراكش) وحالته الصحية "مستقرة لا تدعو للقلق" مشيرة إلى تفعيل إجراءات العزل والمتابعة "وفقا للمعايير الوطنية والدولية".
وقالت إنه تم إجراء التحريات الوبائية لحصر قائمة المخالطين للمصاب بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية مضيفة أنه "لم تظهر على المخالطين أية أعراض حتى الآن".
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يجرى تسجيلها في المغرب حيث تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود عام 2022 قبل أن تضاف إليها حالتان في مارس 2023. (النهاية)
م ر ي / ح م ف
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