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المغرب يعلن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود

9/12/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود واصفة الوضع الصحي للمريض بأنها "مستقرة لا تدعو للقلق".
وأوضحت الوزارة في بيان أن المصاب خضع للرعاية الصحية في أحد المراكز المتخصصة في (مراكش) وحالته الصحية "مستقرة لا تدعو للقلق" مشيرة إلى تفعيل إجراءات العزل والمتابعة "وفقا للمعايير الوطنية والدولية".
وقالت إنه تم إجراء التحريات الوبائية لحصر قائمة المخالطين للمصاب بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية مضيفة أنه "لم تظهر على المخالطين أية أعراض حتى الآن".
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يجرى تسجيلها في المغرب حيث تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود عام 2022 قبل أن تضاف إليها حالتان في مارس 2023. (النهاية)

م ر ي / ح م ف




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