مقتل 3 اشخاص بينهم طفل في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في غارة جوية شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (كفر جوز) جنوبي لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على البلدة مستهدفا دراجتين ناريتين على طريق (النبطية - كفرجوز) هي مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
على صعيد متصل ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف حديقة (مارون الراس) بصاروخ موجه كما نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا وفوسفوريا طاول مدينة (بنت جبيل) وبلدة (مارون الراس) ما تسبب باشتعال حرائق مخلفة خسائر مادية "كبيرة".
وأضافت الوكالة أن دبابة (ميركافا) تابعة لقوات الاحتلال أطلقت عددا من قذائف المدفعية باتجاه بلدة (عيتا الشعب) وأطراف بلدة (شبعا) في حين استهدفت غارات جوية أطراف بلدة (مجدل زون) و(شيحين) في القطاع الغربي مخلفة أضرارا مادية "جسيمة".
وفي المقابل نقلت الوكالة عن "المقاومة" في لبنان إعلانها في بيانات متفرقة أن عناصرها استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع (أبو دجاجة) وتلة (الطيحات) وموقع (العباد) بقذائف المدفعية والأسلحة "المناسبة" مؤكدة أنهم "أصابوها إصابة مباشرة".
كما نقلت الوكالة عن "المقاومة" إعلانها استهداف أماكن تموضع لجنود الاحتلال في قاعدة (ناحل غيرشوم) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات "انقضاضية".
يذكر أن لبنان يشهد مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة في أكتوبر الماضي. (النهاية)
ف ز / م ع ع
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