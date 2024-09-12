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مقتل 3 اشخاص بينهم طفل في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

9/12/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (كفر جوز) جنوبي لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على البلدة مستهدفا دراجتين ناريتين على طريق (النبطية - كفرجوز) هي مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
على صعيد متصل ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف حديقة (مارون الراس) بصاروخ موجه كما نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا وفوسفوريا طاول مدينة (بنت جبيل) وبلدة (مارون الراس) ما تسبب باشتعال حرائق مخلفة خسائر مادية "كبيرة".
وأضافت الوكالة أن دبابة (ميركافا) تابعة لقوات الاحتلال أطلقت عددا من قذائف المدفعية باتجاه بلدة (عيتا الشعب) وأطراف بلدة (شبعا) في حين استهدفت غارات جوية أطراف بلدة (مجدل زون) و(شيحين) في القطاع الغربي مخلفة أضرارا مادية "جسيمة".
وفي المقابل نقلت الوكالة عن "المقاومة" في لبنان إعلانها في بيانات متفرقة أن عناصرها استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع (أبو دجاجة) وتلة (الطيحات) وموقع (العباد) بقذائف المدفعية والأسلحة "المناسبة" مؤكدة أنهم "أصابوها إصابة مباشرة".
كما نقلت الوكالة عن "المقاومة" إعلانها استهداف أماكن تموضع لجنود الاحتلال في قاعدة (ناحل غيرشوم) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات "انقضاضية".
يذكر أن لبنان يشهد مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة في أكتوبر الماضي. (النهاية)

ف ز / م ع ع




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