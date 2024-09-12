مدير بيت الزكاة: إبراز الوجه الانساني للمشروعات الخيرية الكويتية داخل مصر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 9 (كونا) - - جدد المدير العام لبيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي اليوم الخميس التأكيد على ابراز الوجه الانساني للاعمال الخيرية التي يشرف عليها المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية داخل مصر ومساهمته في مد يد العون وايصال المساعدة للمحتاجين.
وقال الدكتور العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه وزير
الاوقاف المصري الدكتور اسامة الازهري ان اللقاء تطرق الى اوجه التعاون المشترك بين الجانبين الكويتي والمصري لاسيما في مجال العمل الخيري والانساني والدور البارز للمكتب الكويتي في هذا الاطار داخل مصر.
واضاف العازمي انه بحث مع الازهري سبل تسهيل مهام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة وتذليل اي عقبات قد تعترض عمل المشروعات الخيرية الكويتية التي يشرف عليها المكتب في عموم المحافظات المصرية.
واكد ان وزارة الاوقاف المصرية تلعب دورا مهما في دعم جهود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وتعزيز حضوره على الصعيد الخيري والانساني داخل مصر.
وشدد على مواصلة البرامج الخيرية والانسانية التي يتابعها المكتب الكويتي حتى يظهر أثرها على أرض الواقع.
واعرب عن امله بان يحقق التعاون الحالي بين المكتب الكويتي ووزارة الاوقاف المصرية ثمارا تعود بالفائدة لصالح العمل الخيري والمشروعات الانسانية داخل مصر.
حضر اللقاء مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة عدنان السبتي ومدير مكتب المدير العام لبيت الزكاة خالد العودة الى جانب مسؤولين مصريين.
ويتركز نشاط المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية الذي تاسس في عام 1987 على الاشراف ومتابعة الاعمال الخيرية الموجهة للاسر المحتاجة وتمويل كفالة الدارسين وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية عبر تبرعات المحسنين واصحاب الايادي البيض من دولة الكويت. (النهاية)
م م
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