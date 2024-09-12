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وزير (الشباب) يبحث مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم استعدادات الكويت لاستضافة (خليجي 26)

9/12/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ26 لكرة القدم عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والوفد المرافق له آخر استعدادات الكويت لاستضافة (خليجي 26) المقررة إقامتها من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس اللجنة المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنه تم التأكيد على تذليل كافة الصعوبات لاستضافة البطولة بالكويت في موعدها المحدد وفق أعلى المعايير التنظيمية.
وأوضح عبدالله أن الاجتماع استعرض خطة العمل الموضوعة من اللجنة الكويتية المنظمة لتجهيز الملاعب الكويتية لاستقبال هذا العرس الخليجي وأهم المنجزات التي قامت بها اللجنة بشأن استيفاء متطلبات الاتحاد الخليجي في الجانبين التنظيمي والرياضي.
وأشار إلى حرص اللجنة على تنفيذ كل الملاحظات التي أبداها الاتحاد الخليجي والانتهاء من تجهيز الملاعب وفق أعلى المعايير الرياضية والفنية والتنظيمية بما يضمن إظهار البطولة بشكل يليق بسمعة الكويت ويسهم بإنجاحها. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




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