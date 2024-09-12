وزير (الشباب) يبحث مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم استعدادات الكويت لاستضافة (خليجي 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ26 لكرة القدم
عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والوفد المرافق له آخر استعدادات الكويت لاستضافة (خليجي 26) المقررة إقامتها من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس اللجنة المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح صحفي
عقب الاجتماع إنه تم التأكيد على تذليل كافة الصعوبات لاستضافة البطولة بالكويت في موعدها المحدد وفق أعلى المعايير التنظيمية.
وأوضح عبدالله أن الاجتماع استعرض خطة العمل الموضوعة من اللجنة الكويتية المنظمة لتجهيز الملاعب الكويتية لاستقبال هذا العرس الخليجي وأهم المنجزات التي قامت بها اللجنة بشأن استيفاء متطلبات الاتحاد الخليجي في الجانبين التنظيمي والرياضي.
وأشار إلى حرص اللجنة على تنفيذ كل الملاحظات التي أبداها الاتحاد الخليجي والانتهاء من تجهيز الملاعب وفق أعلى المعايير الرياضية والفنية والتنظيمية بما يضمن إظهار البطولة بشكل يليق بسمعة الكويت ويسهم بإنجاحها. (النهاية)
ف ش ا / أ م ح
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