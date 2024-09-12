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80 % تراجع مبيعات التحف الشرقية

9/12/2024 3:02:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- شهدت متاجر التحف الشرقية (البازارات) تراجعا ملحوظا منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة وصلت إلى 80 %، بحسب ما أكده عاملون بالقطاع.
وأرجع العاملون التراجع في المبيعات إلى جملة من الأسباب في مقدمتها انخفاض أعداد زوار المملكة من السياحة الوافدة منذ بدء العدوان.
ويوجد في المملكة نحو 285 منشأة تعمل في مجال التحف الشرقية وتوظف قرابة 960 عاملا وعاملة جلهم من الأردنيين.
وطالب العاملون في القطاع بضرورة إطلاق برامج دعم وتحفيز لهذه المنشآت من أجل ضمان مواصلة اعمالها والحفاظ على استقرار العمالة لديها.
وأكد رئيس لجنة صناعة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة وجود تراجع ملحوظ في مبيعات المتاجر التي وصلت الى 80 % منذ بدء عدوان الكيان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب حمادة الجهات المعنية بضرورة دعم القطاع الذي تكبد خسائر مادية ضخمة من خلال تقديم قروض ميسرة وتأجيل الضرائب وفواتير الكهرباء وغيرها من الالتزامات التي تثقل كاهله.
وتراجعت أعداد سياح الأردن بنسبة 7.2 % خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" بلغ عدد سياح المملكة من الزوار الدوليين 3.442 مليون سائح يقابله نحو 3.720 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت نسبة سياح المبيت القادمين للمملكة نحو 4.7 % خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لتسجل 2.938 مليون سائح مقارنة بنحو 3.076 مليون سائح أثناء الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار حمادة إلى أن أثر العدوان الصهيوني على غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة أكبر من أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي لذا على الجهات المعنية دعمه وتحفيزه لمواصلة أعماله وليحافظ على عمالته.
وقال أحد العاملين في متاجر التحف الشرقية حاكم المرزوق إن الإقبال متراجع بشكل ملحوظ. واكد انه منذ بدء العدوان الصهيوني بدأت الحركة السياحية بشكل بالهبوط.
واضاف ان قطاع متاجر التحف الشرقية من اكثر القطاعات السياحية تضررا لاعتماده على المجموعات السياحية الاجنبية الوافدة الى الاردن من مختلف دول العالم.
وبين المرزوق ان السياحة الوافدة من اميركا كانت من افضل المجموعات التي تقوم بعمليات شراء متنوعة من مختلف المنتجات والمصنوعات الشرقية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي قطاع حيوي ومرن ويستطيع استعادة عافيته فور وقف العدوان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية وسينتعش مباشرة كما حدث بعد الانتهاء من جائحة كورونا في بداية العام الماضي الذي سجل فيه القطاع السياحية أرقاما قياسية تفوقت عن ارقام العام الذهبي في 2019.
ويذكر أن الدخل السياحي خلال العام الماضي بلغ نحو 7.4 مليار دينار مرتفعا بنسبة 27.5 % عن العام الذي سبقه مدفوعة بارتفاع أعداد السياح بنسبة 25.8 % لتصل الى 6.353 مليون سائح مقارنة بـ5 ملايين سائح خلال العام 2022.
واتفق أحد العاملين في قطاع متاجر التحف الشرقية خالد نزار مع سابقيه بأن الحركة السياحية على المتاجر ضعيفة. مؤكدا أن العام الماضي شهد حركة اقبال كبيرة على المتاجر وبدأت هذه المحال بتعويض خسائرها التي أثقلت كاهلها جائحة كورونا ليعود جيش الاحتلال بتكبيد القطاع السياحي خسائر أكبر.
ويبلغ حجم العمالة المحلية في قطاع المتاجر التحف الشرقية قرابة 789 موظفا اردنيا وقرابة 171 موظفا من العمالة الأجنبية.
ويذكر ان عدد العمالة في القطاع السياحي بلغ 54.8 ألف موظف خلال العام الماضي موزعة على 47.6 ألف وظيفة للذكور ونحو 7.1 ألف وظيفة تشغلها الإناث.

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