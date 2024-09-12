رونالدو يختار أفضل مدربين في التاريخ ويقدم وصفة النجاح لمانشستر يونايتد



وقال رونالدو، خلال حديثه في "بودكاست" مع زميله السابق ريو فيرديناند، عبر قناة "الدون" على "يوتيوب"، إن ناديه السابق عليه إعادة بناء كل شيء من الصفر إذا كان يرغب في المنافسة على الألقاب الكبرى مجددًا.



وأضاف: "في رأيي إنهم بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء، النادي يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء؛ لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير. إنهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة".

وتابع: "أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقًا، أعتقد أنهم لا يعتمدون فقط على المواهب. عليهم أن يعيدوا البناء من الصفر. وإلا فلن يتمكنوا من المنافسة. سيكون الأمر مستحيلًا".



وأردف: "لا يمكنك إعادة بناء نادٍ دون معرفة، أعتقد أن رود فان نيستلروي، الذي عُيِّن كمدرب مساعد، سيساعد لأنه كان داخل النادي. إنه يعرف النادي ويعرف الجماهير. إذا استمع إليه المدرب، أعتقد أنهم يستطيعون تحسين الفريق قليلًا".



واستطرد رونالدو: "لا يمكنك إعادة بناء ناد دون معرفة، وليس فقط أشخاص يعملون في المكاتب، ويقولون نعم، نحن نفهم كثيرًا في كرة القدم؛ لأننا نشاهدها كثيرًا في التلفزيون، لا الأمر لا يتم هكذا 99% من الأشخاص الذين يفهمون بكرة قدم كانوا لاعبين، أو في غرفة الملابس، من هم أنجح مدربين في العالم؟ بيب غوارديولا، أليكس فيرغسون كانا لاعبين في السابق، كانا في غرف الملابس، إنهما يفهمان ويعرفان كيف يتعاملان مع اللاعبين".

وفاز المهاجم البرتغالي (39 عامًا) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009.



ويحل يونايتد، الذي يحتل المركز الـ14 في الدوري، ضيفًا على ساوثهامبتون بعد غد السبت.