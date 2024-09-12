رونالدو يختار أفضل مدربين في التاريخ ويقدم وصفة النجاح لمانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أفضل مدربين في التاريخ من وجهة نظره، مقدما في الوقت ذاته وصفة سحرية لناديه السابق مانشستر يونايتد لكي ينهض مجددًا.
وقال رونالدو، خلال حديثه في "بودكاست" مع زميله السابق ريو فيرديناند، عبر قناة "الدون" على "يوتيوب"، إن ناديه السابق مانشستر يونايتد عليه إعادة بناء كل شيء من الصفر إذا كان يرغب في المنافسة على الألقاب الكبرى مجددًا.
وأضاف: "في رأيي إنهم بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء، النادي يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء؛ لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير. إنهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة".
وتابع: "أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقًا، أعتقد أنهم لا يعتمدون فقط على المواهب. عليهم أن يعيدوا البناء من الصفر. وإلا فلن يتمكنوا من المنافسة. سيكون الأمر مستحيلًا".
وأردف: "لا يمكنك إعادة بناء نادٍ دون معرفة، أعتقد أن رود فان نيستلروي، الذي عُيِّن كمدرب مساعد، سيساعد لأنه كان داخل النادي. إنه يعرف النادي ويعرف الجماهير. إذا استمع إليه المدرب، أعتقد أنهم يستطيعون تحسين الفريق قليلًا".
واستطرد رونالدو: "لا يمكنك إعادة بناء ناد دون معرفة، وليس فقط أشخاص يعملون في المكاتب، ويقولون نعم، نحن نفهم كثيرًا في كرة القدم؛ لأننا نشاهدها كثيرًا في التلفزيون، لا الأمر لا يتم هكذا 99% من الأشخاص الذين يفهمون بكرة قدم كانوا لاعبين، أو في غرفة الملابس، من هم أنجح مدربين في العالم؟ بيب غوارديولا، أليكس فيرغسون كانا لاعبين في السابق، كانا في غرف الملابس، إنهما يفهمان ويعرفان كيف يتعاملان مع اللاعبين".
وفاز المهاجم البرتغالي (39 عامًا) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009.
ويحل يونايتد، الذي يحتل المركز الـ14 في الدوري، ضيفًا على ساوثهامبتون بعد غد السبت.
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