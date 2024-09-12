مفاجأة بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة



ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فجرت مفاجأة بأن عقد اللاعب البولندي ينتهي في صيف 2025 وهناك بند اختياري بتجديد التعاقد، ولكن بشروط معينة.



وأوضحت أن الشرط الرئيس لتجديد عقد ليفاندوفسكي أن يلعب 55% من المباريات في الموسم الحالي.



وأضافت أن إدارة برشلونة تواجه الموقف نفسه تقريبًا مع المدافع إينيغو مارتينيز الذي يملك أيضًا بنداً يسمح له بالبقاء حتى 2026 بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي بشرط المشاركة في 60% من اللقاءات، بينما ينتهي عقد جيرارد مارتن بنهاية هذا الموسم.



وأكدت أن برشلونة لم يتفاوض مع أي لاعب من اللاعبين الثلاثة للتجديد، رغم ترحيب مارتن بالبقاء، بينما لم يوضح ليفاندوفسكي أو إينيغو الموقف بشأن البقاء من عدمه.



وانضم ليفاندوفسكي صاحب الـ 36 عاماً إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.



وسجل النجم البولندي خلال الموسم الحالي 4 أهداف خلال المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني.



وخاض ليفاندوفسكي 99 مباراة بقميص برشلونة، وسجل خلالها 63 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.