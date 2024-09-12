Friday, 13 September 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاجأة بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشهد مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، مع فريقه مفاجآت عديدة رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2026 بحسب موقع "ترانسفير ماركت".


ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فجرت مفاجأة بأن عقد اللاعب البولندي ينتهي في صيف 2025 وهناك بند اختياري بتجديد التعاقد، ولكن بشروط معينة.


وأوضحت أن الشرط الرئيس لتجديد عقد ليفاندوفسكي أن يلعب 55% من المباريات في الموسم الحالي.


وأضافت أن إدارة برشلونة تواجه الموقف نفسه تقريبًا مع المدافع إينيغو مارتينيز الذي يملك أيضًا بنداً يسمح له بالبقاء حتى 2026 بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي بشرط المشاركة في 60% من اللقاءات، بينما ينتهي عقد جيرارد مارتن بنهاية هذا الموسم.

وأكدت أن برشلونة لم يتفاوض مع أي لاعب من اللاعبين الثلاثة للتجديد، رغم ترحيب مارتن بالبقاء، بينما لم يوضح ليفاندوفسكي أو إينيغو الموقف بشأن البقاء من عدمه.


وانضم ليفاندوفسكي صاحب الـ 36 عاماً إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.


وسجل النجم البولندي خلال الموسم الحالي 4 أهداف خلال المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني.


وخاض ليفاندوفسكي 99 مباراة بقميص برشلونة، وسجل خلالها 63 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

MENAFN12092024000072011014ID1108668216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث