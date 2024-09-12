مرض يشبه الإنفلونزا.. تفاصيل جديدة حول حالة ميسي الصحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن مباريات فريقه جدلًا واسعًا.
ويعاني ميسي إصابة قوية في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2204 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يخض ميسي أي مباريات منذ منتصف شهر يوليو الماضي؛ بسبب إصابته التي تعرض لها مع منتخب بلاده.
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وكشف الصحفي الأرجنتيني غاستون آيدول مفاجأة حول الحالة الصحية للنجم ليونيل ميسي.
وأشار آيدول إلى أن ميسي خضع لجلسة تدريبية منفردة بسبب مرضه بأعراض تشبه الإنفلونزا.
وأكد أن ميسي لم يتخلص من إصابة الكاحل بشكل كامل بسبب تعطل عودته إلى التدريبات عقب مرضه الأخير.
ويأمل ميسي العودة إلى مباريات إنتر ميامي القادمة، على حين أكد آيدول أن النجم الأرجنتيني سيعود خلال مباراتين على أقصى تقدير.
ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق.
ويلعب إنتر ميامي فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي. وكالات
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