مرض يشبه الإنفلونزا.. تفاصيل جديدة حول حالة ميسي الصحية

ويعاني إصابة قوية في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته في الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2204 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.



ولم يخض ميسي أي مباريات منذ منتصف شهر يوليو الماضي؛ بسبب إصابته التي تعرض لها مع بلاده.



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وكشف الصحفي الأرجنتيني غاستون آيدول مفاجأة حول الحالة الصحية للنجم ليونيل ميسي.



وأشار آيدول إلى أن ميسي خضع لجلسة تدريبية منفردة بسبب مرضه بأعراض تشبه الإنفلونزا.



وأكد أن ميسي لم يتخلص من إصابة الكاحل بشكل كامل بسبب تعطل عودته إلى التدريبات عقب مرضه الأخير.



ويأمل ميسي العودة إلى مباريات إنتر ميامي القادمة، على حين أكد آيدول أن النجم الأرجنتيني سيعود خلال مباراتين على أقصى تقدير.



ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق.



ويلعب إنتر ميامي فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي. وكالات