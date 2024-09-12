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الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام جورماهيا الكيني

9/12/2024 3:02:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما يواجه فريق جورماهيا الكيني عند الساعة الثالثة من مساء يوم بعد غد، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.
وتقام مباريات الذهاب لدور الــ32، التي تشهد إقامة 16 مباراة، على مدار ثلاثة أيام. حيث تبدأ المباريات اليوم بمواجهتي إينوجو رينجرز النيجيري مع ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي عند الساعة الخامسة مساء، والاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام يوم غد تسع مباريات؛ حيث يلتقي أثيوبيا نجد بنك مع يانج افريكانز التنزاني والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي وريد أرزو الزامبي مع مازيمبي الكونغولي ومانيما أنيون الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنجولي، وجوانينج جالاكسي البتسواني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وآرمى باتريوريتيك الرواندي مع بيراميدز المصري، ودجوليبا المالي مع أسكو كارا التوجولي ودوان البوركيني مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري ومبابان سوالوز بطل إسواتيني مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.
وتختتم مباريات جولة الذهاب يوم بعد غد؛ حيث يلتقي جورماهيا الكيني مع الأهلي، وإف سي سامارتكس الغاني مع الرجاء الرياضي المغربي، وديكيداها أف سي الصومالي مع الترجي التونسي، وسان بيدرو مع الهلال السوداني، وإستاد أبيدجان الإفواري مع ميلو الغيني. ويغيب عن تلك النسخة من البطولة الوداد البيضاوي المغربي لأول مرة منذ 9 سنوات.
ويبدو للبعض أن مهمة الأهلي المصري قد تكون سهلة في انطلاق رحلته نحو الدفاع عن لقبه القاري مقارنة بمنافسة جورماهيا الكيني، ولكن كرة القدم حسب وصف مسؤولي الفريق القاهري تغيرت كثيرا في القارة السمراء.
ويعد الأهلي البطل التاريخي لتلك المسابقة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز 12 مرة آخرها أمام الترجي العام الماضي.
ويحلم الأهلي المصري في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، خصوصا وأنه فشل في هذا ثلاث مرات من قبل.
وبعد الفوز ببطولتي العامين 2005 و2006، فشل الأهلي في التتويج باللقب في العام 2007، ثم بعد ثنائية 2012 و 2013 فشل في التتويج بلقب 2014 وكذلك بعد ثنائية العامين 2020 و 2021، فشل في حصد لقب 2022 ويأمل حاليا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعدما توج بلقب نسختي 2023 علي حساب الوداد و2024 على حساب الترجي.
في المقابل، يحلم جورماهيا بتقديم أداء جيد أمام نادي القرن الأفريقي خاصة وأنه تأهل من الدور التمهيدي بعد الفوز على مريخ جوبا 5-1 ذهابا والخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب.
وتشهد مواجهات دور الــ32 ديربيات عربية مثيرة مثل الاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي، فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي، وصيف النسخة الماضية، على موعد مع مهمة سهله نسبيا حين يحل ضيفا على ديكيداها الصومالي.
ويعول الترجي الرياضي في الموسم الجديد على الصفقات الجديدة التي تتمثل في حمزة الجلاصي، أيمن بن محمد، الحارس البشير بن سعيد، عبدالرحمان كوناتي ويوسف البلايلي وتيبوهو موكوينا الجنوب أفريقي، إضافة للحرس القديم مثل محمد بن علي ورائد بوشنيبة وياسين مرياح وعودة معتز الزدام.
فيما يملك بيراميدز المصري دوافع كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حصد أول لقب في تاريخه عقب الفوز بكأس مصر علي حساب زد قبل أيام قليلة.
ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي الجيش الرواندي في مباراة تبدو سهلة نظرية للأول، ويملك بيراميدز العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل. -(وكالات)

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